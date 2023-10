Quantos títulos tem a LDU, adversária do Fortaleza na final da Sul-Americana

A LDU, adversária do Fortaleza na tarde deste sábado (28), na final da Copa Sul-Americana 2023, já conquistou o torneio internacional em uma oportunidade. O título aconteceu na temporada 2009, sobre o Fluminense.

Além desse, a equipe do Equador tem outros três títulos internacionais: duas edições da Recopa Sul-Americana, em 2009 e em 2010, e uma edição da Taça Libertadores em 2008, também sobre o Fluminense.

Legenda: Jogadores da LDU comemorando classificação para a final da Sul-Americana Foto: LUIS ROBAYO / AFP

No contexto nacional, a Liga de Quito tem 16 títulos em sua história: 12 edições da Liga do Equador, duas edições da Supertaça do Equador, uma edição da Taça do Equador e uma edição da segunda divisão do Campeonato Equatoriano.

Fortaleza e LDU estão jogando no Estádio Domingo Burgeño Miguel, em Maldonado (URU).