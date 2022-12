Quantos filhos Pelé teve? Conheça mais sobre a família da lenda do futebol

Edson Arantes do Nascimento teve sete filhos ao longo de sua vida. Pelé, que morreu na última quinta-feira (29) em São Paulo, vítima de um câncer de cólon, tem filhos de dois casamentos, mas também de relacionamentos extraconjugais. Kely Cristina, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, Flávia Cristina e Sandra Regina são os filhos do “Rei” do futebol.

Leia Mais Jogada Quem é Sandra, filha de Pelé não reconhecida pelo jogador

Kely Cristina, Edinho e Jennifer são os filhos do primeiro casamento de Pelé, com Rosemari de Reis. Eles foram casados entre os anos de 1966 e 1978. Joshua e Celeste são os filhos do segundo casamento de Pelé, com Assíria Seixas Lemos. Eles foram casados entre os anos de 1994 e 2008.

RELACIONAMENTOS EXTRACONJUGAIS

Além dos cinco filhos frutos dos dois casamentos que Pelé teve ao longo de sua vida, o “Rei” também teve duas filhas de relacionamentos extraconjugais. Flávia Cristina nasceu em 1982, mas só descobriu que Pelé era seu pai muito anos depois. O ex-jogador assumiu a paternidade da filha. No caso de Sandra Regina, o jogador não assumiu a paternidade.

Mesmo após a comprovação de um exame de DNA, Pelé rejeitou a paternidade de Sandra Regina Machado, no início da década de 1990. Na época, o caso teve grande repercussão em razão da longa disputa judicial. A questão familiar veio à tona novamente após o câncer do ex-atleta.

Sandra morreu aos 42 anos em decorrência de um câncer de mama, em 2006. A sua história sobre a rejeição do pai foi contada no livro “A filha que o rei não quis”, da Editora Roccia, em 1998. As informações são do G1 e do site History.

Kely nasceu em 1967 e atualmente vive nos Estados Unidos. Ela tem quatro filhos. Edinho nasceu em 1970 e atua como treinador de futebol. Atualmente, ele comanda o Londrina. Jennifer nasceu em 1978 e atualmente tem 44 anos. Joshua e Celeste são gêmeos e nasceram em 1996. Flávia nasceu em 1982 e Sandra em 1964.

VELÓRIO DE PELÉ

O velório do Rei Pelé, falecido aos 82 anos nesta quinta-feira (29), será realizado na Vila Belmiro, em Santos, na segunda-feira (2). O corpo do ex-jogador será levado ao estádio durante a madrugada.

A equipe paulista informou que o caixão de Pelé será posicionado no centro da Vila Belmiro. O local será aberto ao público às 10h. A despedida será finalizada na terça-feira (3), às 10h.

Após o velório, haverá um cortejo nas ruas de Santos, com passagem pelo Canal 6, onde mora Celeste Arantes, mãe de Pelé. O corpo de Edson Arantes do Nascimento será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em cerimônia reserva à família.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte