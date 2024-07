Quantas medalhas olímpicas Daiane dos Santos tem? Relembre a carreira marcante da ex-ginasta

Uma das referências da ginástica artística brasileira e destaque mundial, Daiane dos Santos se aposentou dos tablados em 2012, após seu terceiro ciclo olímpico. Atualmente, ela é comentarista das Olimpíadas Paris 2024 junto aos time da TV Globo.

Daiane dos Santos não tem medalhas olímpicas, apesar de sua contribuição ao esporte. Ela participou dos Jogos Olímpicos em 2004, em Atenas, onde competiu lesionada e acabou em 5º lugar no solo, sua especialidade.

Em Pequim 2006, Daiane não estava em sua melhor forma, e ficou em sexto na final do solo e oitavo na final por equipes. O último ciclo olímpico foi em 2012, quando não se classificou para as finais e terminou em 12º nas qualificatórias com a equipe brasileira.

Uma nova lesão, dessa vez mais grave, após Londres 2012, encerrou a carreira de Daiane. Entretanto, ela seguiu apoiando as competidoras jovens e leva sempre sua experiência

Medalhas mundias

A ex-ginasta, apesar de não ter medalha em Olimpíadas, tem medalha em Campeonato Mundial. Daiane dos Santos fez história para o Brasil ao ganhar o ouro em Anaheim 2003, nos Estados Unidos.

Daiane competia desde 1999 na seleção adulta. Ela ganhou destaque ao colocar seu nome no livro da federação internacional com o movimento "Dos Santos", um duplo twist carpado.