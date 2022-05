Qual dia começa a Copa do Mundo 2022? Veja datas e horários

Faltam 200 dias para a Copa do Mundo do Catar. Você sabe quando começa o torneio? E quais seleções fazem parte de cada grupo? Já conferiu as datas dos jogos do Brasil? Veja o calendário completo, horários e confrontos da competição.

O início da competição será no dia 21 de novembro. O primeiro duelo será Senegal x Holanda, no estádio Al Thumama, às 7 horas. No entanto, a cerimônia de abertura será apenas às 13 horas, antes do duelo entre Catar x Equador. Veja os países classificados.

Legenda: Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2022. Foto: Divulgação/FIFA

CALENDÁRIO

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia).

Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia).

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)

Semifinais: 13 e 14 de dezembro.

Final: 18 de dezembro.



GRUPOS DA COPA DO MUNDO

Grupo A: Catar + Holanda + Senegal + Equador

Grupo B: Inglaterra + EUA + Irã + (País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

Grupo C: Argentina + México + Polônia + Arábia Saudita

Grupo D: França + Dinamarca + Tunísia + (Peru, Austrália ou Emirados Árabes)

Grupo E: Espanha + Alemanha + Japão + Repescagem II (Costa Rica ou Nova Zelândia)

Grupo F: Bélgica + Croácia + Marrocos + Canadá

Grupo G: Brasil + Suíça + Sérvia + Camarões

Grupo H: Portugal + Uruguai + Coréia do Sul + Gana



CONFRONTOS FASE DE GRUPOS

21/11 (segunda-feira)

7h Senegal x Holanda, no Al Thumama

10h Inglaterra x Irã, no Khalifa

13h Catar x Equador, no Al Bayt Stadium

16h Estados Unidos x País de Gales ou Escócia ou Ucrânia, no Ahmad Bin Ali (Al Rayyan)

22/11 (terça-feira)

7h Argentina x Arábia Saudita, no Lusail

10h Dinamarca x Tunísia, no Education City

13h México x Polônia, no 974 (Porto de Doha)

16h França x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes, no Al Janoub (Al Wakrah)

23/11 (quarta-feira)

7h Marrocos x Croácia, no Al Bayt

10h Alemanha x Japão, no Khalifa

13h Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia, no Al Thumama

16h Bélgica x Canadá, no Ahmad Bin Ali (Al Rayyan)

24/11 (quinta-feira)

7h Suíça x Camarões, no Al Janoub (Al Wakrah)

10h Uruguai x Coreia do Sul, no Education City

13h Portugal x Gana, no 974 (Porto de Doha)

16h Brasil x Sérvia, no Lusail

25/11 (sexta-feira)

7h País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Irã, no Ahmad Bin Ali (Al Rayyan)

10h Catar x Senegal, no Al Thumama

13h Holanda x Equador, no Khalifa

16h Inglaterra x Estados Unidos, no Al Bayt

26/11 (sábado)

7h Tunísia x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes, no Al Janoub (Al Wakrah)

10h Polônia x Arábia Saudita, no Education City

13h França x Dinamarca, no 974 (Porto de Doha)

16h Argentina x México, no Lusail

27/11 (domingo)

7h Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia, no Ahmad Bin Ali (Al Rayyan)

10h Bélgica x Marrocos, no Al Thumama

13h Croácia x Canadá, no Khalifa

16h Espanha x Alemanha, no Al Bayt

28/11 (segunda-feira)

7h Camarões x Sérvia, no Al Janoub (Al Wakrah)

10h Coreia do Sul x Gana, no Education City

13h Brasil x Suíça, no 974 (Porto de Doha)

16h Portugal x Uruguai, no Lusail

29/11 (terça-feira)

12h Holanda x Catar, no Al Bayt

12h Equador x Senegal, no Khalifa

16h País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Inglaterra, no Ahmad Bin Ali (Al Rayyan)

16h Irã x Estados Unidos, no Al Thumama

30/11 (quarta-feira)

12h Tunísia x França, no Education City

12h Peru ou Austrália ou Emirados Árabes x Dinamarca, no Al Janoub (Al Wakrah)

16h Polônia x Argentina, no 974 (Porto de Doha)

16h Arábia Saudita x México, no Lusail

1º/12 (quinta-feira)

12h Croácia x Bélgica, no Ahmad Bin Ali (Al Rayyan)

12h Canadá x Marrocos, no Al Thumama

16h Japão x Espanha, no Khalifa

16h Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha, no Al Bayt

2/12 (sexta-feira)

12h Coreia do Sul x Portugal, no Education City

12h Gana x Uruguai, no Al Janoub (Al Wakrah)

16h Camarões x Brasil, no Lusail

16h Sérvia x Suíça, no 974 (Porto de Doha)

Oitavas de final

3/12 (sábado)

12h 1A x 2B, Khalifaa Stadium (V49)

16h 1C x 2D, Ahmad Bin Ali (Al Rayyan) (V50)

4/12 (domingo)

12h 1D x 2C, Al Thumama Stadium (V52)

16h 1B x 2A, Al Bayt Stadium (V51)

5/12 (segunda-feira)

12h 1E x 2F, Al Janoub (Al Wakrah) (V53)

16h 1G x 2H 974 (Porto de Doha) (V54)

6/12 (terça-feira)

12h 1F x 2E Education City Stadium (V55)

16h 1H x 2G Lusail Stadium (V56)

Quartas de final

09/12 (sábado)

12h V53 x V54, Education City Stadium (V58)

16h V49 x V50, Lusail Stadium (V57)

10/12 (domingo)

12h V55 x V56, Al Thumama Stadium (V60)

16h V51 x V52, Al Bayt Stadium (V59)

Semifinal

13/12 (terça-feira)

16h V57 x V58, Lusail Stadium

14/12 (quarta-feira)

16h V59 x V60, Al Bayt Stadium

Decisão do terceiro lugar

17/12 (sábado)

12h Khalifa Stadium

Final

18/12 (domingo)

12h Lusail Stadium



JOGOS DO BRASIL: VEJA CONFRONTOS, HORÁRIOS E LOCAIS

16h Brasil x Sérvia (24/11, quinta-feira), no Lusail Stadium

13h Brasil x Suíça (28/11, segunda-feira), Stadium 974 (Porto de Doha)

16h Camarões x Brasil (2/12, sexta-feira), Lusail Stadium

Confira detalhes aqui.

Veja a música da Copa do Mundo: