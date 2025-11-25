Quais as chances de rebaixamento do Ceará na Série A após derrota para o Mirassol?

A derrota do Ceará para o Mirassol na última segunda-feira (24) fez a distância do Vovô para a zona de rebaixamento diminuir. O Alvinegro de Porangabuçu está com 42 pontos em 35 rodadas, quatro pontos acima do primeiro time do Z-4, o Santos.

O Jogada apresenta abaixo três análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Ceará ser rebaixado para a Série B e também as chances do time conquistar uma vaga na próxima Sul-Americana.

Legenda: O Ceará fez uma partida abaixo da esperada e foi facilmente batido pelo Mirassol Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

INFOBOLA

Rebaixamento : 4%

: 4% Sul-Americana: não consta

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

GE

Rebaixamento : 3,44%

: 3,44% Sul-Americana: 47,01%

As projeções são baseadas no modelo de "Expectativa de Gols" (xG), que utiliza dados de 4.759 jogos dos Brasileirões desde 2013 para calcular a probabilidade de cada finalização virar gol, considerando diversas variáveis, de acordo com matéria publicada no ge.

Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Mirassol por 3x0 no Maião Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

UFMG

Rebaixamento : 3,1%

: 3,1% Sul-Americana: 35,5%

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.