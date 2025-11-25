Léo Condé lamenta gol cedo e falta de eficiência do Ceará na derrota para o Mirassol

Léo Condé, técnico do Ceará, lamentou a derrota por 3 a 0 para o Mirassol nesta segunda-feira (24), pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O treinador revelou que sua estratégia era repetir a mesma postura da vitória sobre o Corinthians, mas que o gol sofrido ainda no início do primeiro tempo atrapalhou os planos do Vovô no interior paulista.

“A gente esperava ter a mesma postura que teve contra o Corinthians: defender bem e contra-atacar. Esperava que se suportasse o início do jogo (o Mirassol tem um início de jogo muito forte) e naturalmente, no decorrer do jogo, encontraríamos espaço. Porém, sofremos um gol muito rápido”, disse Condé em entrevista após a partida.

Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Mirassol por 3x0 no Maião Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Apesar do placar elástico, o treinador avaliou que a equipe conseguiu ter volume de jogo e criar muitas chances, sobretudo no segundo tempo. Condé lamentou a falta de eficiência de seus jogadores, que não conseguiram balançar as redes em nenhuma oportunidade.

A gente passou a ter espaços no final do primeiro tempo. Infelizmente não conseguimos concluir bem em gol. A gente teve volume, criou muitas chances e não conseguimos ser eficientes em transformar o volume, as chances de gol, em resultado. A gente fez um jogo, de uma certa forma, equilibrado; porém, o placar muito elástico. Eles foram mais eficientes que nós. Léo Condé Técnico do Ceará

O Ceará volta a campo no próximo sábado (29), quando recebe o Cruzeiro na Arena Castelão, às 21h, em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vovô está na 14ª colocação, somando 42 pontos em 35 jogos disputados.