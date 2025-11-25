Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Léo Condé lamenta gol cedo e falta de eficiência do Ceará na derrota para o Mirassol

Treinador concedeu entrevista coletiva logo após a derrota por 3 a 0 na Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará, e Lucas Mugni, meia do Ceará
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Léo Condé, técnico do Ceará, lamentou a derrota por 3 a 0 para o Mirassol nesta segunda-feira (24), pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O treinador revelou que sua estratégia era repetir a mesma postura da vitória sobre o Corinthians, mas que o gol sofrido ainda no início do primeiro tempo atrapalhou os planos do Vovô no interior paulista.

“A gente esperava ter a mesma postura que teve contra o Corinthians: defender bem e contra-atacar. Esperava que se suportasse o início do jogo (o Mirassol tem um início de jogo muito forte) e naturalmente, no decorrer do jogo, encontraríamos espaço. Porém, sofremos um gol muito rápido”, disse Condé em entrevista após a partida.

Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Mirassol por 3x0 no Maião
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Apesar do placar elástico, o treinador avaliou que a equipe conseguiu ter volume de jogo e criar muitas chances, sobretudo no segundo tempo. Condé lamentou a falta de eficiência de seus jogadores, que não conseguiram balançar as redes em nenhuma oportunidade.

A gente passou a ter espaços no final do primeiro tempo. Infelizmente não conseguimos concluir bem em gol. A gente teve volume, criou muitas chances e não conseguimos ser eficientes em transformar o volume, as chances de gol, em resultado. A gente fez um jogo, de uma certa forma, equilibrado; porém, o placar muito elástico. Eles foram mais eficientes que nós.
Léo Condé
Técnico do Ceará

O Ceará volta a campo no próximo sábado (29), quando recebe o Cruzeiro na Arena Castelão, às 21h, em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vovô está na 14ª colocação, somando 42 pontos em 35 jogos disputados.

Assuntos Relacionados
Foto de Vinícius Zanocelo, jogador do Ceará

Jogada

Quais as chances de rebaixamento do Ceará na Série A após derrota para o Mirassol?

Probabilidade foi atualizada depois do Vovô perder para o Mirassol por 3 a 0

Daniel Farias Há 14 minutos
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, e Pedro Henrique, jogador do Ceará

Jogada

Léo Condé revela expectativa de pontos do Ceará para confirmar permanência; veja

Restam três rodadas para o fim da Série A do Brasileirão e Vovô luta pela permanência

Daniel Farias Há 31 minutos
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, e Lucas Mugni, meia do Ceará

Jogada

Léo Condé lamenta gol cedo e falta de eficiência do Ceará na derrota para o Mirassol

Treinador concedeu entrevista coletiva logo após a derrota por 3 a 0 na Série A

Daniel Farias Há 48 minutos
Inter e Santos empatam

Jogada

Empate entre Inter e Santos causa pouco prejuízo aos cearenses na Série A; entenda

Leão não viu diferença para deixar z-4 aumentar e Vovô não foi ultrapassado por mais uma equipe

Brenno Rebouças 24 de Novembro de 2025
Foto de Willian Machado lamenta derrota, critica arbitragem e pede apoio da torcida 'A gente pede desculpa'

Jogada

Willian Machado lamenta derrota, critica arbitragem e pede apoio da torcida 'A gente pede desculpa'

Ceará sofreu sua pior derrota na Série A para o Mirassol nesta segunda-feira (24)

Ian Laurindo* 24 de Novembro de 2025

Jogada

Apático, Ceará é superado pelo Mirassol e liga alerta na Série A

Vovô foi derrotado por 3x0 para time do interior paulista

Vladimir Marques 24 de Novembro de 2025