Willian Machado lamenta derrota, critica arbitragem e pede apoio da torcida 'A gente pede desculpa'

O Ceará foi apático e perdeu por 3 a 0 para o Mirassol, no Estádio Campos Maia, nesta segunda-feira (24). Com o resultado, o Vovô permanece na 14ª posição na tabela. Willian Machado, capitão da equipe, lamentou o resultado, criticou a arbitragem, mas pediu apoio da torcida após derrota.

Eu acho que a nossa equipe acabou dando uma vacilada ali nos minutos iniciais do primeiro tempo, melhor dizendo, o que foi crucial para a partida. E aí no segundo tempo, quando a gente praticamente acordou no jogo, foi criando as nossas chances, foi criando oportunidades e não conseguiu aproveitar. Já era tarde. Acabamos tomando também o terceiro gol, que acabou liquidando a partida. Mas eu acho que é isso, serve de lição. Não tem nada perdido, porque a gente tem três jogos ainda. Willian Machado Zagueiro do Ceará

O Vovô sofreu o primeiro gol muito cedo, logo aos dois minutos do primeiro tempo, em lance polêmico. Negueba chutou dentro da área após um bate e rebate em que Chico da Costa estava impedido. O atacante do Leão Caipira acabou atrapalhando a visão de Bruno Ferreira. O zagueiro alvinegro acredita que ficar atrás do placar logo no início do jogo comprometeu a estratégia traçada para a partida por Léo Condé.

O Ceará volta a campo no sábado (29), contra o Cruzeiro, na Arena Castelão, às 21 horas, em duelo válido pela 36ª rodada. O zagueiro pediu desculpas à torcida alvinegra pelo resultado negativo mas disse que a equipe conta com o apoio dos torcedores no duelo tido como crucial para confirmar a permanência na Série A do próximo ano.

"A gente tem um jogo em casa agora importantíssimo. A gente pede desculpa para o nosso torcedor, que a gente sabe do apoio incondicional deles. E a gente pede o apoio deles ainda mais agora, nesse momento tão delicado da nossa equipe. Sabemos que uma vitória em casa no sábado vai nos ajudar muito e, praticamente, a alcançar o nosso objetivo na competição. Então, a gente conta com o nosso torcedor. Vamos mudar a nossa postura e mudar a nossa atitude para que a gente possa vencer o próximo jogo em casa.", finalizou Machado.

