Léo Condé revela expectativa de pontos do Ceará para confirmar permanência; veja

O técnico do Ceará, Léo Condé, revelou a sua projeção de pontos para o Vovô nas três rodadas finais da Série A do Brasileirão 2025. O time cearense irá enfrentar, em sequência, os três primeiros colocados da competição: Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

“Realmente é uma tabela dura. A gente espera pelo menos repetir o que conseguiu fazer no primeiro turno: quatro pontos”, disse Condé após a derrota para o Mirassol. No primeiro turno, o Ceará venceu o Cruzeiro, empatou com o Flamengo e perdeu para o Palmeiras.

Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará, e Lucas Mugni, meia do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Questionado sobre quantos pontos seriam necessários para confirmar a permanência na Série A, Condé revelou seus cálculos. O Ceará atualmente tem 42 pontos, quatro a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que tem 38 pontos.

“A projeção a gente ainda trabalha nos 45 pontos. É claro que talvez possa precisar de um pouquinho mais, ou pode ser com 43, 44, que garanta a permanência. Mas a gente tem que trabalhar no sentido de buscar 45, 46 pontos”, explicou o treinador.

CÁLCULOS PARA O CEARÁ

43 pontos : 1 empate nos 3 jogos finais

: 1 empate nos 3 jogos finais 44 pontos : 2 empates nos 3 jogos finais

: 2 empates nos 3 jogos finais 45 pontos : 1 vitória ou 3 empates nos 3 jogos finais

: 1 vitória ou 3 empates nos 3 jogos finais 46 pontos: 1 vitória e 1 empate nos 3 jogos finais

O Ceará volta a campo no próximo sábado (29), quando recebe o Cruzeiro na Arena Castelão, às 21h, em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vovô está na 14ª colocação, somando 42 pontos em 35 jogos disputados.