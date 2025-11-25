Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Léo Condé revela expectativa de pontos do Ceará para confirmar permanência; veja

Restam três rodadas para o fim da Série A do Brasileirão e Vovô luta pela permanência

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará, e Pedro Henrique, jogador do Ceará
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O técnico do Ceará, Léo Condé, revelou a sua projeção de pontos para o Vovô nas três rodadas finais da Série A do Brasileirão 2025. O time cearense irá enfrentar, em sequência, os três primeiros colocados da competição: Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

“Realmente é uma tabela dura. A gente espera pelo menos repetir o que conseguiu fazer no primeiro turno: quatro pontos”, disse Condé após a derrota para o Mirassol. No primeiro turno, o Ceará venceu o Cruzeiro, empatou com o Flamengo e perdeu para o Palmeiras.

Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, e Lucas Mugni, meia do Ceará
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará, e Lucas Mugni, meia do Ceará
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Questionado sobre quantos pontos seriam necessários para confirmar a permanência na Série A, Condé revelou seus cálculos. O Ceará atualmente tem 42 pontos, quatro a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que tem 38 pontos.

“A projeção a gente ainda trabalha nos 45 pontos. É claro que talvez possa precisar de um pouquinho mais, ou pode ser com 43, 44, que garanta a permanência. Mas a gente tem que trabalhar no sentido de buscar 45, 46 pontos”, explicou o treinador.

CÁLCULOS PARA O CEARÁ

  • 43 pontos: 1 empate nos 3 jogos finais
  • 44 pontos: 2 empates nos 3 jogos finais
  • 45 pontos: 1 vitória ou 3 empates nos 3 jogos finais
  • 46 pontos: 1 vitória e 1 empate nos 3 jogos finais

O Ceará volta a campo no próximo sábado (29), quando recebe o Cruzeiro na Arena Castelão, às 21h, em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vovô está na 14ª colocação, somando 42 pontos em 35 jogos disputados.

