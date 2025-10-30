Quais as chances de rebaixamento do Ceará na Série A após derrota para o Fluminense?

A derrota do Ceará para o Fluminense na última quarta-feira (29) fez o Vovô permanecer na 14ª colocação na tabela da Série A do Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu está com 35 pontos em 30 rodadas, a quatro pontos da zona de rebaixamento.

O Jogada apresenta abaixo duas análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Ceará ser rebaixado para a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

INFOBOLA

Rebaixamento: 10%

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

Legenda: O Ceará foi prejudicado pela arbitragem na derrota para o Fluminense pela Série A Foto: Lucas Merçon / Fluminense

UFMG

Rebaixamento : 14,1%

: 14,1% Sul-Americana : 23,5%

: 23,5% Libertadores: 0,050%

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.