O que disse Léo Condé sobre o erro de arbitragem contra o Ceará no Maracanã

O Ceará foi prejudicado pela arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em rodada atrasada da Série A de 2025. O gol carioca de Renê surgiu após uma falta marcada por um suposto toque da bola no braço do zagueiro alvinegro Marllon, que não existiu. Assim, o técnico Léo Condé desabafou na coletiva com a baixa qualidade da arbitragem brasileira.

“O jogo foi decidido em um lance que foi marcado de maneira equivocada, uma falta que não houve. O que mais nos indigna é que o Ceará não tem o hábito de reclamar, só que ao longo da competição, de forma sistemática, já fomos prejudicados algumas vezes. O momento da arbitragem brasileira é realmente muito ruim. Chega uma hora em que a indignação cresce. Tivemos, por exemplo, um jogo contra o Bahia, em Salvador, em que sofremos um gol no último lance, em um pênalti muito polêmico, quando estava 0 a 0. Hoje, talvez, se aquele lance não tivesse acontecido, o jogo também poderia ter terminado empatado. E mais do que o placar, há o impacto emocional. O acúmulo de erros pesa, especialmente em um momento decisivo da competição, em que qualquer ponto e qualquer gol fazem muita diferença. Ficamos muito chateados e indignados com um erro tão simples. Às vezes, há lances complexos, mas esse era um lance fácil para um árbitro experiente como o Flávio. Pouco antes houve um lance em que o Samuel Xavier tocou a bola com a mão, e nada foi marcado, mesmo com o 4º árbitro próximo. Os jogadores ficam desanimados. Em um campeonato tão equilibrado, erros assim pesam. Não queremos que o árbitro erre, apenas que seja justo. Mas, sinceramente, o Ceará já teve três ou quatro situações desse tipo contra nós, e nenhuma a nosso favor. Não estamos pedindo que errem a nosso favor, apenas que seja justo”. Léo Condé Técnico do Ceará

Ao fim da partida, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) pediu desculpas e assumiu o erro, segundo revelou o volante Richardson. Vale ressaltar que o protocolo do árbitro de vídeo (VAR), que foi operado no jogo por Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC), não prevê interferência nesse tipo de lance.

Assim, o Vovô termina sem pontuar e emendando três derrotas seguidas no Brasileirão. Restando agora oito rodadas, a equipe aparece na 14ª posição, com 35 pontos - apenas quatro de distância do Z-4.

Por meio de nota oficial, o clube externou toda a "indignação" com a atuação do juiz. Além disso, informou sobre a marcação uma reunião com a comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a próxima segunda-feira (3), onde se debaterá sobre o “erro grave” da partida.

O próximo compromisso alvinegro, inclusive, é diante do próprio Fluminense. Após o jogo atrasado, se reencontram pela 31ª rodada da Série A. Desta vez, no domingo (2), às 16h, na Arena Castelão.