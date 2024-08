Próximo adversário do Fortaleza, Botafogo vive expectativa por retorno de jogadores importantes

Vice-líder do Campeonato Brasileiro e nas quartas de final da Copa Libertadores, o Botafogo deve ter reforços importantes na reta final da temporada. O atacante Júnior Santos fez seguidas postagens em suas redes sociais sobre a sua recuperação e, uma delas em particular, chamou atenção dos torcedores. Ele aparece batendo bola com o meia Eduardo, que também está entregue ao departamento médico, e indicou que o retorno aos gramados está próximo.

O vídeo da dupla botafoguense jogando a famosa "altinha" viralizou nas redes sociais e causou um alvoroço entre os torcedores do Botafogo, que seguem na expectativa de ver o time ter um leque de opções para as partidas decisivas no torneio. Júnior Santos está se recuperando de uma fratura na tíbia, enquanto Eduardo está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita.

Júnior Santos e Eduardo foram dois dos destaques do time na temporada passada, quando o Botafogo ficou muito próximo de conquistar o Campeonato Brasileiro. O elenco, deste ano, ganhou outras opções e vem jogando um futebol vistoso sob o comando de Arthur Jorge. A dupla, no entanto, ajudará a qualificar ainda mais a equipe. A expectativa é que eles comecem a treinar com os demais jogadores em setembro.

O Botafogo terá a semana livre para trabalhar visando o duelo direto pela liderança do Brasileirão com o Fortaleza, marcado para este sábado, às 21h, no Engenhão. O time carioca tem 47 pontos, um a menos do que a equipe nordestina. Na Libertadores, a equipe está nas quartas de final e encara o São Paulo por uma vaga na semi.

"Queremos chegar aos primeiros lugares do campeonato, queremos passar de fase na Libertadores... são as competições que estamos, onde sentimos que temos capacidade para chegar e ambição para isso. Agora temos que comprovar dentro de campo e mostrar a nossa ambição dentro dos nossos objetivos", disse Artur Jorge.