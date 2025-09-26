Diário do Nordeste
Próximo adversário do Ceará, São Paulo é eliminado da Libertadores pela LDU

Time paulista foi derrotado tanto no jogo de ida como na partida de volta, no Morumbis

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:43)
Jogada
Legenda: Ferreirinha durante São Paulo x LDU na Libertadores
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

O São Paulo perdeu por 1 a 0 para a LDU na noite desta quinta-feira (25), no estádio Morumbis, em São Paulo (SP), e deu adeus à Libertadores 2025. A equipe foi eliminada pelo adversário equatoriano nas quartas de final da competição.

A primeira partida do confronto havia sido disputada em Quito, no Equador. Jogando na altitude, o São Paulo teve dificuldades e acabou sendo derrotado por 2 a 0. A equipe precisava reverter uma desvantagem de dois gols no jogo da volta para avançar.

Mas o roteiro acabou se repetindo. Mesmo jogando em casa, diante do seu torcedor, e tendo volume de jogo, o São Paulo não conseguiu balançar as redes e viu a LDU marcar um gol na reta final do primeiro tempo. No placar agregado, 3 a 0 para os equatorianos.

Agora o time comandado pelo técnico Crespo volta todas as suas atenções para a disputa da reta final da Série A do Brasileirão. O próximo compromisso do São Paulo será na segunda-feira (29), quando recebe o Ceará no Morumbis.

