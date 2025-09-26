Flamengo elimina Estudiantes nos pênaltis na Libertadores; veja vídeo das cobranças

O Flamengo conquistou a classificação para as semifinais da Libertadores 2025 nesta quinta-feira (25), após uma disputa emocionante com o Estudiantes, na Argentina. O Mengão perdeu no tempo normal, mas conseguiu avançar nos pênaltis.

O jogo de ida havia sido vencido pelo Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A equipe jogava pelo empate na partida de volta para confirmar a vaga na próxima fase. Dentro de campo, porém, uma atuação ruim resultou na derrota por 1 a 0.

O placar agregado ficou empatado em 2 a 2, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o goleiro Rossi (que havia falhado no gol do Estudiantes no tempo normal) brilhou e ajudou o time rubro-negro a avançar para as semifinais.

VEJA O VÍDEO DOS PÊNALTIS

Agora o Flamengo terá outro argentino pelo caminho, nas semifinais: o Racing, que eliminou o também argentino Vélez Sarsfield. O Mengão disputa o jogo de ida no Maracanã e decide a vaga na final em Buenos Aires, na Argentina.