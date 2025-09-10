Flamengo tenta efeito suspensivo no STJD para ter Bruno Henrique à disposição
Clube carioca tenta a liberação do jogador para atuar enquanto não acontece novo julgamento no Pleno
Nas últimas horas o Flamengo entrou com o recurso prometido no STJD, contra a punição de 12 jogos aplicada a Bruno Henrique, e tenta efeito suspensivo para que o atacante possa atuar enquanto não acontece o novo julgamento em segunda instância, no Pleno do tribunal. O jogador treina normalmente na Gávea e a ideia da diretoria rubro-negra é tê-lo já contra o Juventude no domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.
A informação foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pelo ge. A decisão deve sair ainda nesta quarta-feira (10) e o treinador Filipe Luís já ficará sabendo se vai poder contar com o atleta ou não. O Flamengo está otimista na mudança da decisão tomada pela 1ª comissão disciplinar, que considerou o atacante culpado por ter forçado um cartão amarelo em 2023 que beneficiou apostadores e o condenou por manipulação.
Até o momento, Bruno Henrique está suspenso dessas 12 próximas partidas do clube carioca:
- 14/09 - Juventude x Flamengo (Brasileirão)
- 21/09 - Flamengo x Vasco (Brasileirão)
- 28/09 - Corinthians x Flamengo (Brasileirão)
- 02/10 - Flamengo x Cruzeiro (Brasileirão)
- 05/10 - Bahia x Flamengo (Brasileirão)
- 15/10 - Botafogo x Flamengo (Brasileirão)
- 19/10 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)
- 26/10 - Fortaleza x Flamengo (Brasileirão)
- 02/11 - Flamengo x Sport (Brasileirão)
- 05/11 - São Paulo x Flamengo (Brasileirão)
- 09/11 - Flamengo x Santos (Brasileirão)
- 19/11 - Fluminense x Flamengo (Brasileirão)