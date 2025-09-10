Diário do Nordeste
Flamengo tenta efeito suspensivo no STJD para ter Bruno Henrique à disposição

Clube carioca tenta a liberação do jogador para atuar enquanto não acontece novo julgamento no Pleno

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:29)
Jogada
Foto: Reprodução / Flamengo

Nas últimas horas o Flamengo entrou com o recurso prometido no STJD, contra a punição de 12 jogos aplicada a Bruno Henrique, e tenta efeito suspensivo para que o atacante possa atuar enquanto não acontece o novo julgamento em segunda instância, no Pleno do tribunal. O jogador treina normalmente na Gávea e a ideia da diretoria rubro-negra é tê-lo já contra o Juventude no domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

A informação foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pelo ge. A decisão deve sair ainda nesta quarta-feira (10) e o treinador Filipe Luís já ficará sabendo se vai poder contar com o atleta ou não. O Flamengo está otimista na mudança da decisão tomada pela 1ª comissão disciplinar, que considerou o atacante culpado por ter forçado um cartão amarelo em 2023 que beneficiou apostadores e o condenou por manipulação.

Até o momento, Bruno Henrique está suspenso dessas 12 próximas partidas do clube carioca:

  1. 14/09 - Juventude x Flamengo (Brasileirão)
  2. 21/09 - Flamengo x Vasco (Brasileirão)
  3. 28/09 - Corinthians x Flamengo (Brasileirão)
  4. 02/10 - Flamengo x Cruzeiro (Brasileirão)
  5. 05/10 - Bahia x Flamengo (Brasileirão)
  6. 15/10 - Botafogo x Flamengo (Brasileirão)
  7. 19/10 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)
  8. 26/10 - Fortaleza x Flamengo (Brasileirão)
  9. 02/11 - Flamengo x Sport (Brasileirão)
  10. 05/11 - São Paulo x Flamengo (Brasileirão)
  11. 09/11 - Flamengo x Santos (Brasileirão)
  12. 19/11 - Fluminense x Flamengo (Brasileirão)
