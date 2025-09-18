Flamengo sofre gol no fim, mas vence Estudiantes por 2x1 no Maracanã pela Libertadores

O Flamengo venceu o Estudiantes por 2x1 no Maracanã, na noite desta quinta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O Mengo abriu dois gols no 1º tempo, com Pedro aos 17 segundos e Varella aos 8, mas Carillo diminuiu aos 46 do 2º tempo.

Plata ainda foi expulso aos 32 do 2º tempo, deixando o Flamengo com um jogador a menos.

Com o resultado, o Rubro-Negro joga pelo empate no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na próxima quinta-feira (25), às 21h30, para avançar. Se o time argentino vencer por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Mas antes de encarar o Estudiantes na volta, o Flamengo recebe o Vasco, no domingo (21), às 17h30 pela 23ª rodada da Série A.