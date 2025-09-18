Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Flamengo sofre gol no fim, mas vence Estudiantes por 2x1 no Maracanã pela Libertadores

Mengo jogará pelo empate em La Plata para se classificar para a semifinal

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:41)
Jogada
Legenda: O Flamengo fez dois gols em 8 minutos e venceu o Estudiantes em casa
Foto: Divulgação / Flamengo

O Flamengo venceu o Estudiantes por 2x1 no Maracanã, na noite desta quinta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O Mengo abriu dois gols no 1º tempo, com Pedro aos 17 segundos e Varella aos 8, mas Carillo diminuiu aos 46 do 2º tempo.

Plata ainda foi expulso aos 32 do 2º tempo, deixando o Flamengo com um jogador a menos.

Com o resultado, o Rubro-Negro joga pelo empate no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na próxima quinta-feira (25), às 21h30, para avançar. Se o time argentino vencer por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Mas antes de encarar o Estudiantes na volta, o Flamengo recebe o Vasco, no domingo (21), às 17h30 pela 23ª rodada da Série A.

Assuntos Relacionados

Jogada

Flamengo sofre gol no fim, mas vence Estudiantes por 2x1 no Maracanã pela Libertadores

Mengo jogará pelo empate em La Plata para se classificar para a semifinal

Vladimir Marques Há 1 hora
jogador de basquete

Jogada

Harlem Globetrotters inicia turnê em Fortaleza, no CFO

Apresentação será no dia 24 de setembro

Redação 18 de Setembro de 2025
Foto de Fortaleza deve renovar com Marinho

Jogada

Fortaleza deve renovar com Marinho

Contrato vigente do atacante encerra no fim de 2025

Fernanda Alves e Ian Laurindo* 18 de Setembro de 2025
Ricardo Ângelo é o entrevistado do Jogada do Vozão

Jogada

Ceará aposta na psicologia para melhorar rendimento dos atletas | Jogada do Vozão #33

O Jogada do Vozão bateu papo com o psicólogo do Ceará, Ricardo Ângelo, que atua com o elenco de Léo Condé

Redação 18 de Setembro de 2025
Rodger Raniery candidato Ferroviário

Jogada

Procurador Geral do TJDF renuncia para concorrer à presidência do Ferroviário

Rodger Raniery já estava licenciado do cargo, mas decidiu encerrar de vez o vínculo com o tribunal para ser candidato na eleição coral

Brenno Rebouças 18 de Setembro de 2025
Foto de Josh Allen, jogador do Buffalo Bills, durante jogo contra o Jacksonville Jaguars na NFL

Jogada

Miami Dolphins x Buffalo Bills na NFL: veja onde assistir

Veja como assistir ao vivo ao jogo do Thursday Night Football

Daniel Farias 18 de Setembro de 2025