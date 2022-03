Presidente do TJDF-CE sobre Ferroviário x Fortaleza na terça (8): “não tem validade alguma”

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará (TJDF-CE), Fred Bandeira, ressaltou que o Campeonato Cearense de 2022 segue suspenso, apesar da Federação Cearense de Futebol (FCF) confirmar jogo entre Ferroviário x Fortaleza para terça-feira (8). Em participação no programa Jogada, da TV Diário, o auditor ressaltou que o resultado da partida não terá validade.

"O jogo de amanhã não tem validade alguma, como não teve validade alguma o jogo de ontem, e eu quero deixar isso claro. A decisão do campeonato na justiça desportiva continua suspenso”, apontou ao relembrar ainda que o Caucaia venceu Iguatu no domingo (6), por 2x0, pela outra semifinal.

O TJDF-CE determinou a suspensão da competição no domingo (6) por conta da investigação de manipulação de resultados envolvendo o Crato, com julgamento marcado para sexta (11). Em paralelo, a FCF ingressou com liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para a liberação do Estadual - em decisão que ainda não foi aferida por essa instância judicial.

“A Federação faz isso por conta e risco (marcação do jogo) e relata até o Estatuto do Torcedor. Na verdade, tem um desrespeito (da FCF) com o Estatuto do Torcedor, para quem eu me dirijo e peço desculpa pela minha decisão que muitas vezes tem de se tomar. O jogo, pra mim, é dentro das quatro linhas, a gente tá ali para julgar, mas a partida de amanhã, tenho plena e certeza absoluta, com a nossa decisão, o STJD não vai comungar nunca com isso”, completou Fred Bandeira.

As diretorias de Ferroviário e Fortaleza, envolvidas na semifinal, também se manifestaram e ressaltaram que a partida irá ocorrer. O Diário do Nordeste apurou que as esferas jurídicas das equipes trabalham juntas para a continuidade do torneio. A bola rola às 21h30, na Arena Castelão.

Outros pontos da entrevista de Fred Bandeira

Suspensão da competição

"Os processos estão com o mesmo relator e claro que qualquer jurisdicionado pode entrar com ação. O imbróglio é difícil, mas essa decisão de suspender o campeonato era para ser tomada antes, eu não tiro a minha responsabilidade, porém chegou pra mim somente agora uma medida pedindo a suspensão, por isso tomei essa decisão".

Envolvidos no julgamento

"Os envolvidos são FCF, Crato, Maracanã e Icasa. Na nossa decisão cabe um recurso para instância superior, que seria o STJD. A própria Procuradoria do TJDF-CE, não concordando, pode também acionar o STJD. E aí vamos ver se terá um efeito suspensivo ou não, somos um colegiado, nove (participantes), mas tenho certeza que terá recurso por uma dessas partes".

Conflito com FCF

"É um imbróglio e, infelizmente, temos de julgar, a Federação não soube aguardar cinco dias e nós tivemos de aguardar porque o artigo determina que em um ou dois dias temos de citar as partes e preciso, no regimento interno, de três dias para organizar a sessão. Por mim, seria até hoje, não tenho interesse de suspender o campeonato, mas temos de fazer porque, se tiver mudança, em nada valeu as partidas. A Federação assume um risco por ela própria em relação ao STJD. Se o STJD falar que a minha decisão, está correta, irão descumprir também?".