TJDF retira julgamento do Icasa e pode impactar sequência do Campeonato Cearense; entenda

O Campeonato Cearense de 2022 ganhou um novo capítulo judicial e pode ter mudanças nos clubes classificados ao mata-mata. Isso porque o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará (TJDF-CE) retirou de pauta o julgamento que poderia rebaixar o Icasa, em ação movida pelo Atlético-CE por conta da escalação irregular do atleta Leandro Mendes, que recebeu três amarelos e mesmo assim entrou em campo diante do Iguatu na rodada final da 1ª fase.

A decisão, caso confirmada em novos processos, pode resultar em grande impacto na competição, como a não homologação do torneio ou a anulação de todos os jogos do Crato e também das quartas de final, quando Ceará e Fortaleza entraram em campo.

Defesa do Icasa

Legenda: O Icasa disputará a Série D em 2022, mas corre riscos de queda para a Série B Estadual Foto: Antônio Rodrigues

A diretoria alviverde argumenta que um dos cartões recebidos por Leandro Mendes foi contra o Crato, instituição suspensa da competição por suspeita de envolvimento de manipulação de resultado. Deste modo, caso essa partida seja invalidada, o cartão também seria retirado, devolvendo a pontuação conquistada pelo Icasa: inicialmente, o time seria punido com quatro pontos.

Assim, a equipe de Juazeiro do Norte não seria rebaixada à 2ª divisão cearense. Além disso, a saída do Crato da competição iria impactar na classificação geral do Estadual, com a possibilidade de novas equipes classificadas para as fases eliminatórias.

Na tabela final, sem atribuições da Justiça, o Caucaia (1°) e o Ferroviário (2°) avançaram direto para as semifinais do torneio. Na segunda fase, o Iguatu (4º) eliminou o Ceará, enquanto o Pacajus (3º) foi desclassifcado pelo Fortaleza no confronto.

Investigação do Crato

O Crato foi suspenso do Campeonato Cearense por suspeita de manipulação de resultados. A decisão foi tomada pelo Auditor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), Frederico Bandeira, após pedido da Federação Cearense de Futebol (FCF). A medida vale para todas as competições chanceladas pela FCF.

A Federação apresentou relatórios que "ensejam gravíssima constatação de manipulação de resultado", de acordo com a decisão do TJDF-CE. Com isso, o Crato não disputou o jogo contra o Ferroviário, válido pela última rodada da 1ª fase do Estadual, que foi vencida por W.O. pelo time coral.