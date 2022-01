FCF pede investigação por suposta manipulação de resultados no futebol cearense

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará abrirá um inquérito para investigar uma suposta manipulação de resultados. O pedido de uma notícia de infração foi feito pela Federação Cearense de Futebol (FCF), após vazamento de áudios com declarações da suposta manipulação de resultados em jogos de futebol profissional no Estado.

O inquérito será despachado nesta quinta-feira (20) e será encaminhando também para a Polícia Federal e Ministério Público.

Quem esclareceu os trâmites ao Sistema Verdes Mares foi o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará, Fred Bandeira.

"Recebemos os áudios e uma notícia de infração interposta pela Federação Cearense de Futebol, tive contato mais cedo com o Eugênio Vasques (diretor jurídico da FCF) falando dessa notícia de infração. Resolvi abrir um inquérito para investigar sobre essa suposta manipulação de resultados. Esse inquérito será despachado nesta quinta-feira (20) e será encaminhando. Esse inquérito desportivo será encaminhado também para a Polícia Federal e Ministério Público na pessoa do Dr. Edvando, do Nudetor", explicou ele.

A intenção da investigação é saber quem são os autores dos áudios, e veracidade deles e se são recentes ou antigos. Os áudios viralizaram em grupos de WhatsApp nesta quarta-feira (19).

Confira a transcrição dos audios

Áudio 1:

- André, tu tem que falar com os caras aí que não tem mais é nada, não tem mais jogo, não tem mais é nada, nós tem que f**** todo mundo, é nós nem perder (sic) e nem ganhar, é isso que tem que ser feito. Não deixar, se a gente ganhar o primeiro tempo, sofre o empate, pronto, ninguém ganha. Tem que f**** quem f**** a gente, eu não vou dar sinal para tomar gol não, cara, você que tem que ser inteligente e fazer a situação com os jogadores aí que f****** a gente. Vamos esperar, ver como volta, né?

Áudio 2:

- André, nós só vai (sic) tomar gol se a gente fizer e ver que eles deixaram, que a gente vai estar assistindo o jogo (sic). Ninguém vai estar tomando gol de ninguém, não. Mas se eles deixar nós fazer (sic) 1 a 0 e tiver acabando o primeiro tempo, aí nós força (sic) o empate, para todo mundo capotar, pronto, é assim que a gente vai trabalhar. E fazer para menos gols, o máximo possível, de preferência a gente não fazer e não levar, de preferência sair de 0 a 0 uma partida dessas, pronto, aí toma no c* tudim.

Áudio 3:

- Combinado aqui só tem se for para o ao vivo e eu der sinal para tomar gol. Se o jogo não for para ao vivo aí, não tem combinado não, barãozinho, já era, fumo de novo.