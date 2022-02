Crato é suspenso do Campeonato Cearense por suspeita de manipulação de resultados

O Crato teve a participação no Campeonato Cearense de 2022 suspensa por suspeita de manipulação de resultados. A decisão foi tomada por Frederico Bandeira, auditor presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), após pedido da Federação Cearense de Futebol (FCF).

Para além do Estadual, a medida é válida para todas as competições da FCF. Na última rodada, por exemplo, a equipe perdeu por 9 a 2 para o Atlético-CE, sendo o lanterna no torneio com apenas cinco pontos em 13 partidas: somente uma vitória, dois empates e 10 derrotas, com 36 gols sofridos.

Jogos do Crato em investigação

Caucaia 3 x 1 Crato

Iguatu 7 x 0 Crato

Ferroviário 4 x 0 Crato

Crato 0 x 2 Atlético-CE

Atlético-CE 9 x 2 Crato

Legenda: Na última rodada do Estadual, o Crato foi derrotado pelo Atlético-CE por 9 a 2 Foto: Kely Pereira / Atlético-CE

O relatório da investigação, produzido pela empresa Sportradar, indica que "ensejam gravíssima constatação de manipulação de resultado", de acordo com a decisão do TJDF-CE. Deste modo, o Crato não disputará mais o jogo contra o Ferroviário, na última rodada da 1ª fase do Cearense

O confronto seria realizado no sábado (19), às 15h. Os documentos serão encaminhados para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), para a Comissão de Ética e Disciplina da CBF, e para o Núcleo de Investigação Criminal (NuInC) do Ministério Público do Estado do Ceará.

Os dados apontam suspeita de seis partidas do Crato: “os padrões de apostas e as informações atuais fornecem indicações de que o Crato foi potencialmente cúmplice na manipulação deste jogo”.

Em contato com a reportagem, o presidente do Crato, Ivan Barros, limitou-se a dizer que o clube irá acionar o departamento jurídico para se defender. “Vamos entrar com a defesa. O clube não pode ser punido. Vou avaliar com o jurídico”, apontou.