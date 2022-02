Rebaixado à Série B, Atlético-CE goleia Crato por 9 a 2 na penúltima rodada do Campeonato Cearense

O Atlético-CE goleou o Crato por 9 a 2 nesta quarta-feira (16), no Estádio Domingão, em Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Cearense. Levi Gabriel, Romarinho (2x), Ari (4x), Franklin e Bruno Nascimento marcaram para a Águia da Precabura, enquanto Neto Bala (2x) descontou para o Azulão.

O resultado, porém, não influencia na classificação. As duas equipes foram rebaixadas na última rodada do Campeonato Cearense e apenas cumprem tabela.

As partidas da 14ª rodada do Campeonato Cearense acontecem simultâneamente no sábado (19), às 15h (horário de Brasília). O Atlético-CE visita o Pacajus no Estádio João Ronaldo, enquanto o Crato recebe o Ferroviário no Mirandão.

Confira resultados da 13ª rodada do Campeonato Cearense

Icasa 1 x 1 Maracanã

Atlético-CE 9 x 2 Crato

Caucaia 0 x 0 Iguatu

Ferroviário 1 x 1 Pacajus

Confira a 14ª rodada do Estadual

19/02, às 15h - Pacajus x Atlético-CE, no Estádio João Ronaldo

19/02, às 15h - Crato x Ferroviário, no Estádio Mirandão

19/02, às 15h - Maracanã x Caucaia, no Estádio Domingão

19/02, às 15h - Iguatu x Icasa, no Estádio Morenão