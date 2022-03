FCF garante que não haverá prejuízo ao Campeonato Cearense após imbróglio jurídico

A FCF se manifestou sobre os últimos acontecimentos relacionados ao julgamento da Comissão Disciplinar envolvendo o Icasa. Nesta sexta-feira (4), o diretor jurídico da entidade, Eugênio Vasquez, confirmou que o processo não influi em nada no andamento do Campeonato Cearense.



“É uma decisão de primeiro grau, da comissão disciplinar, sujeita a recursos cabíveis e que ela não trata de mérito da matéria. Ela apenas suspende a análise do mérito da questão até que outras matérias, também em curso no tribunal, sejam analisadas e discutidas. Levando em consideração aí o inquérito que está sinalizando questões envolvendo a equipe do Crato”, explicou o diretor.



Investigação

Vasquez lembra ainda que a FCF apoia as investigações das supostas manipulações de jogos de times cearense e que a própria entidade pediu a abertura do procedimento investigativo ao TJDF.



“A Federação está contribuindo com o processo de investigação junto ao MP para que todos eventualmente envolvidos com questões de manipulação de resultados sejam identificados e punidos. Mas, ao mesmo tempo, a FCF tranquiliza o torcedor de que a competição está mantida. Não há nenhum tipo de prejuízo à competição, nem risco de paralisação. Então, estão mantidas as datas, a semifinal e a continuidade da competição. Sem prejuízo ao torcedor e ao espetáculo”, explicou.

Retirou

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF-CE) retirou de pauta o julgamento que poderia rebaixar o Icasa. Isso poderia gerar mudanças nos classificados para o mata-mata da competição e poderia acarretar até a não homologação do torneio.



“As questões envolvendo tribunal esportivo serão tratadas a nível de tribunal esportivo. As questões a nível de investigação policial serão tratadas a nível policial e ministerial, no MP. E as questões envolvendo a disputa da competição serão tratada dentro das quatro linhas, como se deve fazer”, concluiu.