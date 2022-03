Possível manipulação de jogos no Cearense e Série D: processo caminha para a reta final, diz MP

As investigações do caso de supostas manipulações de jogos de times cearenses no Campeonato estadual e no Brasileirão Série D seguem. Os depoimentos já começaram e até 15 pessoas podem ser ouvidas. Além disso, o processo caminha para a reta final, de acordo com Edvando França, promotor e coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDTOR), do Ministério Público.

“As pessoas estão sendo ouvidas, uma comissão de promotores está coletando depoimentos. É o que posso dizer. As partes envolvidas, acusadas, tem que ser ouvidas também. Então, estamos nessa fase, que demora um pouco. Mas a gente está caminhando para a reta final”, declarou Edvando França.

Seis promotores coletam depoimentos do caso. Caucaia, Crato e Barbalha são os clubes possivelmente envolvidos. Após esta etapa, que investiga se houve ou não crime, o caso poderá ser arquivado ou, caso seja constatada alguma infração, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis.

“Nós temos em mente ouvir dez a 12 pessoas. Talvez chegue até 15. E são depoimentos que demoram porque às vezes são pessoas que moram no interior, tem gente que não mora no Ceará. Então, tem uma certa lentidão. Como a comissão tem outros promotores investigando, não tem data prevista para finalizar, mas será o mais rápido possível”, disse o coordenador do Nudtor.

ENTENDA O CASO A Federação Cearense de Futebol encaminhou pedido de investigação sobre suposta manipulação de resultados no futebol cearense. O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) acolheu e abriu um inquérito para investigar a denúncia. A solicitação ocorreu após vazamento de áudios com declarações que davam indícios de uma possível fraude nos resultados das partidas. Os documentos também foram encaminhados para a Polícia Federal e o Ministério Público. Em fevereiro, o Crato foi suspenso do Campeonato Cearense e de todas as outras competições chanceladas pela Federação. A decisão foi do TJDF. A punição veio após relatório de investigação produzido pela empresa Sportradar, que indicou "gravíssima constatação de manipulação de resultado". Sobre as partidas envolvendo o time caririense, o departamento jurídico da FCF informou que os resultados da competição não serão alterados. NOVO DESDOBRAMENTO Nesta sexta-feira (4), um novo capítulo foi acrescido. O TJDF retirou de pauta o julgamento que pode rebaixar o Icasa. A equipe teria escalado irregularmente um jogador, tema que é objeto da ação movida pelo Atlético-CE. O Icasa alega que um dos cartões recebidos por Leandro Mendes foi em jogo diante do Crato, suspenso da competição por suspeita de manipulação de jogos. Assim, a punição não valeria para o Verdão. Desse modo, o clube não seria rebaixado para a segunda divisão do Cearense.