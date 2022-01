MP pede instauração de inquérito para investigar supostas fraudes em jogos do Cearense e da Série D

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) encaminhou ofícios às Secretarias Executivas das Promotorias de Justiça do Crato, Caucaia e Barbalha solicitando instauração de inquérito para investigar supostas manipulações de resultados de jogos do Campeonato Cearense e do Brasileirão Série D, em 2022 e 2021. O pedido foi feito nesta quinta-feira (20) pelo promotor de Justiça e coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), Edvando França. O órgão vai investigar se houve fraude e até formação de quadrilha. A documentação é sigilosa.

Áudios com diálogos suspeitos vazaram em grupos de WhatsApp na última quarta-feira e motivaram a denúncia feita pela Federação Cearense de Futebol ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará. O TJD-CE deflagrou ações para apurar responsabilidades no âmbito administrativo de alguma participação de diretores de clubes. Em nota, o MP detalha os próximos trâmites do caso.

Além de medidas administrativas, o MP também trabalha no âmbito penal em busca de responsabilizar possíveis envolvidos em crimes que vão de fraudes até formação de quadrilha.

“As condutas não podem e nem devem ficar impunes e cabe à polícia apurar todas as circunstâncias desses crimes. O Futebol Cearense vive um momento de reconhecimento nacional e não pode ficar tisnado por criminosos inescrupulosos”, disse Edvando.

Partidas com suspeitas de manipulações de resultados

Crato

No Crato, a Secretaria foi informada da suspeita de manipulação no jogo realizado entre Caucaia x Crato, no dia 18 de janeiro deste ano, pelo estadual. Assim, considerando a urgência e que o Nudtor não é órgão de execução, o tema “foi submetido à consideração dos representantes ministeriais daquela comarca para avaliação acerca da abertura ou não de investigação e a possível instauração de inquérito policial para apurar as supostas condutas criminosas dos envolvidos”, como explica o texto.

Caucaia

Em Caucaia, o Nudtor solicitou a investigação dos resultados das partidas envolvendo o clube Caucaia na disputa da Série D do Brasileiro. Além de “notícias informais de que o vereador Neto do Planalto teria confirmado referido fato e que, supostamente, teria provocado o Ministério Público local para investigação. Tal matéria jornalística foi veiculada no dia 12 de agosto de 2021”, ainda de acordo com a nota.

Barbalha

Para a Secretaria de Barbalha, Edvando França solicitou abertura de investigação sigilosa também envolvendo manipulação de resultados nos jogos do Cearense. “Apesar das notícias informais do arquivamento das investigações em Barbalha, entendemos que há fatos novos que podem levar a continuidade das investigações”, disse o coordenador do Nudtor.

