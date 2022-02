Mesmo sob controvérsia, resultados de outros jogos do Crato não serão alterados, diz FCF

A Federação Cearense de Futebol (FCF) se manifestou após a homologação da suspensão do Crato Esporte Clube das disputas do Campeonato Cearense e de competições realizadas pela entidade local.

O departamento jurídico da FCF, composto por Leandro Vasques e Eugenio Vasques, e o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), Dr. Fred Bandeira, revelaram etapas do processo e afirmaram que os resultados da competição não serão alterados. Ainda na entrevista, a cúpula reforçou que o Crato segue na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, até que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifeste.

"Os jogos todos estão mantidos. Não existe nenhum tipo de mudança de resultado em partidas realizadas, apenas a partida que teria contra o Ferroviário, por estar suspensa nos termos do regulamento da competição, onde todos os clubes são signatários do conselho arbitral, regulamento que segue o estatuto do torcedor. A suspensão de uma partida por um clube, gera perda dos pontos e decretação do W.O. Já é fato consolidado. Não existe mundo perfeito. Diante de uma situação como essa, foi feito o que devereria ser feito e foi feito", disse Eugenio Vasques.

"A decisão do tribunal foi cautelar. Essa decisão extra que está sub júdice também. Importante que se frise, que nós temos que preservar o contraditório e ampla defesa. Claro que o clube vai vir se defender dessa medida. Óbvio que é uma questão cautelar, que teríamos que estancar para que aquilo não ocorresse mais. Nossa decisão é local.", confirmou Fred Bandeira.

Afetado pela suspensão do Crato, o Pacajus tinha reais chances de assumir a vice-liderança do Campeonato Cearense na última rodada, caso o Ferroviário tropeçasse diante do Azulão. Entretanto, será dado W.O a favor da equipe coral, garantindo a vaga na semifinal do certame.

"O Pacajus continua no campeonato, vai jogar as quartas de finais do Cearense. Mas, infelizmente, diante do que ocorreu, a prudência era clara na necessidade do que aconteceu no jogo de ontem, que a Federação tomasse uma postura e o tribunal, de imediato, concedeu a medida liminar. Diante dessa situação, nós precisávamos tomar uma atitude, para evitar que nova sangria, uma metástase, não acontecesse numa próxima rodada."

Entenda a situação

O Crato Esporte Clube foi suspenso da disputa do Campeonato Cearense 2022 nesta quinta-feira (17) por suspeita de manipulação de resultados, após um pedido da Federação Cearense de Futebol (FCF), ao constatar, por meio de um relatório da empresa Sportradar, que "ensejam gravíssima constatação de manipulação de resultado".

Nas últimas duas partidas pelo certame, o Crato sofreu 16 gols (7x0 e 9x2). No campeonato, o Azulão somou apenas cinco pontos em 13 partidas, com cinco gols marcados e 36 sofridos, tendo um saldo de -31.