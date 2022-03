FCF muda data de Ferroviário X Fortaleza em jogo de ida da semifinal do Estadual 2022

A partida entre Ferroviário e Fortaleza, pela ida da semifinal do Campeonato Cearense de 2022, sofreu mudança de horário. Prevista para próxima quarta-feira (9), o duelo foi antecipado para terça (8). O horário permanece às 21h30, na Arena Castelão.

O motivo da mudança, segundo nota da FCF, é atender um pedido da TV detentora dos direitos de transmissão. O Leão chegou na semi após eliminar o Pacajus, enquanto o Tubarão foi o vice-líder da 1ª fase. O duelo de volta será no sábado (12). O outro confronto eliminatório é entre Caucaia x Iguatu, que também vale vaga na decisão.

Antes do Estadual, no entanto, o time tricolor tem compromisso pela Copa do Nordeste. A equipe do técnico argentino Vojvoda encara o Altos-PI, sábado (5), às 17h45, no estádio Lindolfo Monteiro, pela 7ª rodada. Já o Ferrão apenas aguarda o mata-mata.

Mudança na tabela

Ferroviário x Fortaleza.

De: 09/03, quarta-feira.

Para: 08/06, terça-feira.

Horário: 21h30 (mantido)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE (mantido)

Motivo: solicitação da TV detentora dos direitos de transmissão.