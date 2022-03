Fortaleza e Ferroviário vão entrar juntos com ação para pedir liberação do Campeonato Cearense

As gestões de Fortaleza e Ferroviário irão trabalhar juntas na esfera jurídica em prol da manutenção do Campeonato Cearense de 2022. As duas equipes tinham confronto marcado pelo jogo de ida da semifinal da competição na terça-feira (8), às 21h30, na Arena Castelão, mas o torneio foi suspenso por uma liminar do Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará (TJDF-CE).

A posição dos clubes corrobora com a nota oficial da Federação Cearense de Futebol (FCF), que decretou nesta segunda-feira (7) que o Clássico das Cores está mantido. Um dos argumentos utilizados foi o fato da venda de ingressos já ter sido iniciada.

Em comunicado, o Tricolor ressaltou que “tomará imediatamente as medidas judiciais cabíveis, na instância desportiva, para fins de preservar os seus direitos de disputa e de manutenção do andamento da competição, em observância ao princípio jurídico-desportivo da estabilidade dos campeonatos”. O Leão iniciou o Estadual nas quartas e eliminou o Pacajus com duas vitórias.

No caso do Tubarão da Barra, que ficou na vice-liderança da 1ª fase, o time coral ganhou vaga direta nas semifinais e aguardou o vencedor do confronto. A outra semifinal é entre Caucaia x Iguatu.