Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebate Kajuru em CPI após comentário machista

O Senador Kajuru (PSB-GO) e presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, fez um comentário machista à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ouvida pelos parlamentares nesta quarta-feira (5). Ela rebateu o senador logo depois.

No início da sessão, o presidente da comissão tentou fazer uma brincadeira sobre a presença da senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) no plenário da CPI, a única mulher a ser membra da Comissão.

"Representando as mulheres, ela [Margareth] que gosta de futebol, normalmente mulher vai ao estádio e pergunta quem é a bola. Não é o seu caso", afirmou Kajuru.

Logo após a fala machista, ele foi rebatido por Leila:

"Kajuru, hoje tem presidente de clube mulher", lembrou Leila.

O senador respondeu em seguida: " É verdade. Eu vou falar isso logo na frente de quem… Kajuru, cala a boca, Kajuru”, disse ele.

Leila continuou e falou do protagonismo da mulher do esporte, no futebol.

“Nós mulheres temos que mostrar que temos capacidade. O que nós queremos é só uma oportunidade para mostrar que somos capazes. Infelizmente sou a única mulher presidente de um clube da Série A e da Série B. Torço muito que outras mulheres estejam nesse lugar. As coisas não caem do céu. Estamos aqui porque lutamos por isso, e nós mulheres temos que lutar pelos nossos espaços”, afirmou Leila Pereira.

CPI da manipulação no futebol

Leila Pereira foi ouvida na CPI na condição de testemunha, para responder a questionamentos deixados pelo dono do Botafogo SAF, John Textor, sobre supostos resultados combinados em partidas campeonato, inclusive, do Palmeiras.

Questionada pelos parlamentares, a presidente do clube afirmou que não há prova alguma sobre a manipulação de partidas do Campeonato Brasileiro.