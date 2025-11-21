Diário do Nordeste
Pontuação da permanência aumenta após resultados da 34ª rodada da Série A; veja projeção

Restando quatro rodadas para definir a luta contra o rebaixamento

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 12:32)
Jogada
Legenda: Restam quatro rodadas para o fim da Série A de 2025
Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A projeção de pontuação para a permanência na Série A de 2025 aumentou após os resultados da  34ª rodada. Com a vitória do Fortaleza, além dos empates de Vitória-BA, Santos e Juventude, os estatísticos indicam que a disputa contra o rebaixamento promete ser acirrada até o fim do torneio.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uma pontuação segura para evitar a queda para a Série B é de 44 pontos, que equivale ao risco de 7,9%. Nas últimas semanas, inclusive, a margem subiu, saindo então dos 42 previstos há quatro rodadas.

Tabela da Série A
Legenda: No momento, apenas o Sport está com o rebaixamento confirmado na Série A
Foto: reprodução / SrGoool

A média histórica é de 45. De todo modo, segue inferior, mas deve crescer na reta final da Série A.

O Diário do Nordeste lista então as projeções de pontuação por parte da UFMG contra o rebaixamento. E também ressalta as maiores possibilidades de queda no momento após 34 jogos.

Pontuação para evitar o rebaixamento na Série A (UFMG)

  • 45 pontos: 1,3% de risco de queda
  • 44 pontos: 7,9% de risco de queda
  • 43 pontos: 26,2% de risco de queda
  • 42 pontos: 56,2% de risco de queda
  • 41 pontos: 81,1% de risco de queda
  • 40 pontos: 95% de risco de queda

Risco de rebaixamento na Série A (UFMG)

  • Sport: 100% (rebaixado matematicamente)
  • Fortaleza: 87,4% de risco de queda
  • Juventude: 87,1% de risco de queda
  • Vitória-BA: 68,7% de risco de queda
  • Santos: 47,7% de risco de queda
  • Internacional: 6,5% de risco de queda
  • Ceará: 1,4% de risco de queda

