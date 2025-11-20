Fortaleza pode deixar zona de rebaixamento na próxima rodada da Série A; veja cenário

O Fortaleza está vivo na luta contra o rebaixamento. Em um jogaço na Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira (20), venceu o Bahia por 3 a 2, chegou ao 6º jogo de invencibilidade na Série A e pode sair da zona já na próxima jogo, quando enfrenta o Bragantino, fora de casa.

Na tabela de classificação, o Leão subiu para a 18ª colocação, com 34 pontos. Com os demais resultados da 34ª rodada, ficou apenas três de diferença para o Santos (37), o primeiro fora do Z-4. Vale ressaltar que nenhum clube da zona venceu, com exceção do próprio Fortaleza, que reagiu.

Tabela da Série A

Legenda: O Fortaleza foi o único time da zona de rebaixamento que venceu na 34ª rodada da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Deste modo, em caso de vitória no meio de semana, o Fortaleza iguala a pontuação do Santos e o número de vitórias (9), precisando torcer por uma derrota do Peixe. Caso isso aconteça, ultrapassa o time paulista na tabela se conseguir tirar também a diferença do saldo de gols, que é de -14 x -16.

Além disso, para confirmar esse cenário fora do Z-4, é importante também que o Vitória-BA não vença. O time rubro-negro atualmente é o 17º colocado, com 36. Por isso, para ser ultrapassado, deve pelo menos empatar, visto que o Fortaleza tem o mesmo total de vitórias no momento: 8 x 8.

No fim, a verdade é que o Fortaleza de Palermo não desiste. Apesar da pressão e da margem mínima de erros, o time tricolor acumula atuações vibrantes, de muita transpiração e segue competindo dentro das próprias limitações. Sem perder há seis jogos, volta a campo na quarta-feira (26), às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, em São Paulo, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Pela sequência do campeonato, o adversário seria o Atlético-MG, mas o confronto foi adiado para domingo (30), pela 35ª rodada, na Arena Castelão, às 18h30. Isso porque o Galo participa da final da Copa Sul-Americana neste sábado (22), quando encara o Lanús, da Argentina, às 17h, no Paraguai.

Próximos jogos que interessam ao Fortaleza na Série A