Polícia irá fiscalizar presença de torcedores do Flamengo em setor para público do Fortaleza

O jogo entre Fortaleza e Flamengo deve ter policiamento reforçado nas arquibancadas. Uma série de imagens, que têm circulado nas redes sociais, chamam tricolores para uma "caça" a torcedores mistos, que são aquelas pessoas que também torcem para equipes de fora do estado. O Ministério Público do Ceará, por Meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor), vê o tema com preocupação e recomendou que a Polícia Militar fiscalize setores. As equipes entram em campo no sábado, na Arena Castelão.

NAS REDES SOCIAIS

"Expulse eles do setor porque são os 'flamenguistas cearenses' no nosso setor. Lugar de misto é em casa"

"Sábado teremos a missão de caça misto. Se você identificar alguém à paisana torcendo pelo Flamengo entre a torcida do Fortaleza, acione imediatamente a segurança do estádio. A pessoa será convidada a se retirar e a polícia será acionada, se necessário", afirma outra postagem.

Legenda: Mensagem divulgada nas redes sociais. Foto: Reprodução/Redes Sociais

RECOMENDAÇÃO

Nesta sexta-feira (24), o MPCE fez uma recomendação para que a Polícia Militar não permita a entrada de nenhum torcedor do Flamengo em setores da torcida do Fortaleza. Ainda considerando que os ingressos para a torcida do clube carioca estão esgotados. Mais de 26 mil pessoas já confirmaram presença na partida.

"Nós não podemos evitar que um torcedor, como curioso, entre num espaço do Fortaleza. O que nós podemos evitar é que ele entre com a camisa do clube. Se ele é torcedor do Flamengo, mas está com a camisa do Fortaleza ou neutra, não tem porque intervir. Até porque nós não vamos saber quem é quem nessa história", explicou Edvando França, promotor e coordenador do Nudetor.

"A PM está orientada pelo MP a não permitir, por questão de segurança, impedir o acesso desse torcedor com camisas que não sejam dos setores da torcida do Fortaleza", completou.

"Se entrar, vai dar problema. Vai ser conflito na certa. É um problema grave. O torcedor não quer saber se vai ter problema ou não. Ele compra e não tem como saber se torce Flamengo ou Fortaleza. E aí ele está comprando ingresso, não tem mais vaga no setor do Flamengo, mas ele quer ter acesso e assistir ao jogo", finalizou o promotor.

SEGURANÇA

Ao todo, serão 193 policiais militares na área externa, outros 130 na área interna e sete policiais civis. Além disso, mais 549 homens da segurança privada. Também estarão no suporte toda a estrutura, como 25 bombeiros militares, 20 bombeiros civis, médicos, ambulâncias. O próprio Ministério Público, Juizado do Torcedor, AGEFIS, Guarda Municipal, AMC, Juizado da Infância e da Juventude e Defensoria Pública.

Fortaleza e Flamengo se enfrentam neste sábado (25), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileiro.