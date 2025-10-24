Pierre deve ser titular no meio-campo do Fortaleza contra o Flamengo

Com as ausências de Matheus Pereira e Lucas Crispim por lesões, Martín Palermo tem a missão de definir quem serão os titulares nas posições para o duelo contra o Flamengo, neste sábado (25), a partir das 19h30, na Arena Castelão.

Pelo menos uma dessas posições tem um nome definido. A expectativa é que Pierre seja titular no jogo, ganhando a segunda oportunidade de iniciar a partida na equipe definida pelo Palermo, conforme apurado pelo Diário do Nordeste. A primeira vez foi no duelo contra o Vitória, estreia do treinador no Fortaleza, vencendo por 2 a 0.

Nas partidas contra Vasco e Cruzeiro, Rodrigo foi titular, sendo substituído por Pierre no duelo contra a Raposa. O atleta tem 98 minutos em três jogos, chegou no dia 20 de agosto por empréstimo pela Tombense e tem contrato até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra ao fim do contrato.

O Fortaleza enfrenta o Flamengo, neste sábado (25), a partir das 19h30 (de Brasília) , na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão.