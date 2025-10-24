Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pierre deve ser titular no meio-campo do Fortaleza contra o Flamengo

Jogador teve boa atuação contra o Cruzeiro

Escrito por
Fernanda Alves fernada.alves@svm.com.br
(Atualizado às 12:08)
Jogada
Legenda: O volante Pierre entrou bem na partida e pode ser úitl no fim da Série A
Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

Com as ausências de Matheus Pereira e Lucas Crispim por lesões, Martín Palermo tem a missão de definir quem serão os titulares nas posições para o duelo contra o Flamengo, neste sábado (25), a partir das 19h30, na Arena Castelão.

Pelo menos uma dessas posições tem um nome definido. A expectativa é que Pierre seja titular no jogo, ganhando a segunda oportunidade de iniciar a partida na equipe definida pelo Palermo, conforme apurado pelo Diário do Nordeste. A primeira vez foi no duelo contra o Vitória, estreia do treinador no Fortaleza, vencendo por 2 a 0.

Nas partidas contra Vasco e Cruzeiro, Rodrigo foi titular, sendo substituído por Pierre no duelo contra a Raposa. O atleta tem 98 minutos em três jogos, chegou no dia 20 de agosto por empréstimo pela Tombense e tem contrato até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra ao fim do contrato.

O Fortaleza enfrenta o Flamengo, neste sábado (25), a partir das 19h30 (de Brasília) , na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Pierre em ação pelo Fortaleza

Jogada

Pierre deve ser titular no meio-campo do Fortaleza contra o Flamengo

Jogador teve boa atuação contra o Cruzeiro

Fernanda Alves Há 1 hora
Torcida do Flamengo na Arena Castelão

Jogada

Fortaleza é alvo de processo do Decon por aumento no preço de ingressos para torcida do Flamengo

Equipes entram em campo no sábado, pelo Campeonato Brasileiro

Crisneive Silveira Há 2 horas
Foto de torcida do Fortaleza, que contra o Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Jogada

Fortaleza x Flamengo tem mais de 26 mil torcedores confirmados; veja parcial

Partida pela Série A do Brasileirão acontece neste sábado (25), na Arena Castelão

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Tiago Nunes, ex-Ceará, após a vitória da LDU, seu atual time, sobre o Palmeiras na Libertadores

Jogada

Técnico ex-Ceará comanda a LDU em vitória sobre o Palmeiras na Libertadores

Tiago Nunes é o treinador da equipe equatoriana, que venceu o Palmeiras por 3 a 0

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025
Foto de Matheus Bahia durante embarque do Ceará em voo fretado

Jogada

Ceará viaja em voo fretado nesta sexta para enfrentar o Atlético-MG; veja desfalques e dúvidas

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025

Jogada

Traipu/AL x Ceará pelo Brasileiro de Futsal: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileiro de Futsal

Vladimir Marques 24 de Outubro de 2025