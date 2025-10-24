Com sete desfalques, Flamengo divulga relacionados contra o Fortaleza; veja provável escalação

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Fortaleza, que acontece neste sábado (25), no Castelão, às 19h30.

O Rubro-Negro enfrentará o Tricolor de Aço com 7 desfalques: Dois por suspensão, dois por lesão, dois poupados e um com virose.

Relacionados

Legenda: Lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Fortaleza Foto: Divulgação / Flamengo

Estão fora:

Pulgar (suspenso)

Carrascal (suspenso)

Cebolinha (lesionado)

Pedro (lesionado)

Léo Ortiz (em recuperação de estiramento no tornozelo direito)

Alex Sandro (controle de carga)

De la Cruz (Virose)

Foco dividido

O Mengo enfrentará o Fortaleza três dias depois de ter duelado com o Racing pela Libertadores e vencido por 1x0 no Maracanã. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina.

Provável escalação

Assim, com quatro baixas em comparação ao time que iniciou o jogo com o Racing: Alex Sandro, Pulgar, Carrascal e Pedro, o provável time para enfrentar o Leão é:

Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saúl, Jorginho, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.