Com sete desfalques, Flamengo divulga relacionados contra o Fortaleza; veja provável escalação
Rubro-Negro enfrenta o Leão no sábado (25), no Castelão pela 30ª rodada
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Fortaleza, que acontece neste sábado (25), no Castelão, às 19h30.
O Rubro-Negro enfrentará o Tricolor de Aço com 7 desfalques: Dois por suspensão, dois por lesão, dois poupados e um com virose.
Relacionados
Estão fora:
- Pulgar (suspenso)
- Carrascal (suspenso)
- Cebolinha (lesionado)
- Pedro (lesionado)
- Léo Ortiz (em recuperação de estiramento no tornozelo direito)
- Alex Sandro (controle de carga)
- De la Cruz (Virose)
Foco dividido
O Mengo enfrentará o Fortaleza três dias depois de ter duelado com o Racing pela Libertadores e vencido por 1x0 no Maracanã. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina.
Provável escalação
Assim, com quatro baixas em comparação ao time que iniciou o jogo com o Racing: Alex Sandro, Pulgar, Carrascal e Pedro, o provável time para enfrentar o Leão é:
Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saúl, Jorginho, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.