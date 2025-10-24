Matemática do Fortaleza nas 10 últimas rodadas da Série A; confira sequência e pontuação

O Fortaleza tem apenas 10 jogos para buscar um milagre na temporada de 2025. O Diário do Nordeste explica a matemática tricolor para definir os rumos na Série A.

Tabela de classificação

No momento, o Leão é o vice-lanterna, com 24 pontos. A distância para o Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de sete. Essa também é a diferença para o Vitória-BA, que abre o Z-4 na 16ª colocação, enquanto para o Sport, o lanterna do Brasileirão, é de seis.

O cenário é crítico pela falta de resultados recentes, com derrotas consecutivas para Vasco e Cruzeiro. Precisando de uma reação imediata, ainda encara o Flamengo, o atual vice-líder, na próxima rodada da Série A. No sábado (25), se enfrentam na Arena Castelão, às 19h30.

Até o fim da competição nacional, encara: Flamengo (C), Santos (F), Ceará (F), Grêmio (C), Bahia (F), Atlético-MG (C), Bragantino (F), Corinthians (C), Botafogo (F) e Atlético (F). Logo, tem apenas mais quatro compromissos em casa até o fim da competição.

Legenda: Tabela da Série A após a 29ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

Pontuação do rebaixamento

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para escapar do rebaixamento é 44 pontos. A marca oferece 7,7% de chance de queda.

Para isso, a equipe precisa ganhar mais 20 pontos. Logo, deve conquistar mais sete vitórias. A meta interna era atingir 45, que é a média histórica da permanência.

45 pontos (1,9% chance de queda): + 7 vitórias

44 pontos (7,7% chance de queda): + 6 vitórias e 2 empates

43 pontos (21,4% chance de queda): + 6 vitórias e 1 empates

42 pontos (42,8% chance de queda): + 6 vitórias

Pontuação para Copa Sul-Americana

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para a Copa Sul-Americana é de 48 pontos. A marca oferece 81,6% de chance de vaga.

Assim, a equipe precisa ganhar mais 24 pontos. Logo, deve conquistar oito vitórias. No momento, essa situação seria um sonho, visto a realidade crítica do Fortaleza. Hoje, a vaga é oferecida até o 12º colocado, mas pode aumentar até o 14º a depender dos títulos da Copa do Brasil (Cruzeiro, Vasco, Fluminense ou Corinthians); Sula (Atlético-MG) e Liberta (Flamengo ou Palmeiras).

49 pontos (94,5% chance de vaga): + 8 vitórias e 1 empate

48 pontos (81,6% chance de vaga): + 8 vitórias

47 pontos (57,8% chance de vaga): + 7 vitórias e 2 empates

46 pontos (30,5% chance de vaga): + 7 vitórias e 1 empate

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025