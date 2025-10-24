Matemática do Fortaleza nas 10 últimas rodadas da Série A; confira sequência e pontuação
O time tricolor busca um milagre na reta final do Brasileirão
O Fortaleza tem apenas 10 jogos para buscar um milagre na temporada de 2025. O Diário do Nordeste explica a matemática tricolor para definir os rumos na Série A.
Tabela de classificação
No momento, o Leão é o vice-lanterna, com 24 pontos. A distância para o Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de sete. Essa também é a diferença para o Vitória-BA, que abre o Z-4 na 16ª colocação, enquanto para o Sport, o lanterna do Brasileirão, é de seis.
O cenário é crítico pela falta de resultados recentes, com derrotas consecutivas para Vasco e Cruzeiro. Precisando de uma reação imediata, ainda encara o Flamengo, o atual vice-líder, na próxima rodada da Série A. No sábado (25), se enfrentam na Arena Castelão, às 19h30.
Até o fim da competição nacional, encara: Flamengo (C), Santos (F), Ceará (F), Grêmio (C), Bahia (F), Atlético-MG (C), Bragantino (F), Corinthians (C), Botafogo (F) e Atlético (F). Logo, tem apenas mais quatro compromissos em casa até o fim da competição.
Pontuação do rebaixamento
Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para escapar do rebaixamento é 44 pontos. A marca oferece 7,7% de chance de queda.
Para isso, a equipe precisa ganhar mais 20 pontos. Logo, deve conquistar mais sete vitórias. A meta interna era atingir 45, que é a média histórica da permanência.
- 45 pontos (1,9% chance de queda): + 7 vitórias
- 44 pontos (7,7% chance de queda): + 6 vitórias e 2 empates
- 43 pontos (21,4% chance de queda): + 6 vitórias e 1 empates
- 42 pontos (42,8% chance de queda): + 6 vitórias
Pontuação para Copa Sul-Americana
Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para a Copa Sul-Americana é de 48 pontos. A marca oferece 81,6% de chance de vaga.
Assim, a equipe precisa ganhar mais 24 pontos. Logo, deve conquistar oito vitórias. No momento, essa situação seria um sonho, visto a realidade crítica do Fortaleza. Hoje, a vaga é oferecida até o 12º colocado, mas pode aumentar até o 14º a depender dos títulos da Copa do Brasil (Cruzeiro, Vasco, Fluminense ou Corinthians); Sula (Atlético-MG) e Liberta (Flamengo ou Palmeiras).
- 49 pontos (94,5% chance de vaga): + 8 vitórias e 1 empate
- 48 pontos (81,6% chance de vaga): + 8 vitórias
- 47 pontos (57,8% chance de vaga): + 7 vitórias e 2 empates
- 46 pontos (30,5% chance de vaga): + 7 vitórias e 1 empate
Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025
- 25.10 - Fortaleza x Flamengo | Arena Castelão, às 19h30
- 01.11 - Santos x Fortaleza | Vila Belmiro, às 16h
- 06.11 - Ceará x Fortaleza | Arena Castelão, às 20h
- 09.11 - Fortaleza x Grêmio | Arena Castelão, às 20h30
- Bahia x Fortaleza | data, horário e local a definir
- Fortaleza x Atlético-MG | data, horário e local a definir
- Bragantino x Fortaleza | data, horário e local a definir
- Fortaleza x Corinthians | data, horário e local a definir
- Botafogo x Fortaleza | data, horário e local a definir
- Atlético-MG x Fortaleza | | data, horário e local a definir (rodada atrasada)