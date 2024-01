'Podem acontecer outras conversas', diz Vojvoda sobre possível renovação com o Fortaleza após 2024

O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a possibilidade de renovar com o Fortaleza para além de 2024, quando termina o contrato dele com o clube cearense. O argentino, já especulado em diversos clubes do país, vai para a quarta temporada no comando do time. CEO da SAF, Marcelo Paz já revelou o desejo de manter o treinador.

"É uma realidade. O Marcelo Paz manifestou isso. Acho que no momento que assinamos dois anos foi por isso. Há um projeto de duas temporadas, de 2023 e de 2024. Aí asseguramos a parte do Vojvoda e a parte do Fortaleza. Tem um projeto até o fim de 2024, vai continuar. Agora podem acontecer outras conversas. Mas, neste momento, a urgência é traremos este jogador ou este outro, o que vamos fazer com este planejamento. Mas, pode acontecer também", disse o treinador em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (17), no Centro de Excelência Alcides Santos.

Além do vice-campeonato da Sul-Americana de 2023, o técnico levou o time a duas Libertadores, conquistou três estaduais e fez a melhor campanha de um time nordestino na Série A de pontos corridos. No Tricolor desde 2021, o argentino passou por altos e baixos, mas tem conseguido a cada ano. O técnico também falou sobre a postura do Fortaleza em mantê-lo no cargo mesmo após momentos em que o time não rendeu.

"O clube manteve esta postura, uma boa postura. Não somente com Vojvoda, mas anteriormente teve treinadores...Rogério, que fez um mesmo projeto que ele iniciou também. Acho que a cabeça do clube sempre teve foco nesse caminho", destacou o técnico.

O Fortaleza estreia no sábado, às 16h40 (de Brasília), quando enfrenta o Horizonte no Campeonato Cearense. A equipe vai em busca do inédito sexto título seguido da competição.

Legenda: Técnico Juan Pablo Vojvoda fala sobre a temporada de 2024 e o contrato com o Fortaleza. Foto: Crisneive Silveira/SVM

