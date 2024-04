Pikachu valoriza Fortaleza antes de enfrentar o Boca Juniors, mas alerta: ‘sabemos da tradição'

O jogador do Fortaleza, Yago Pikachu, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (24) e falou sobre a expectativa para o jogo da Sul-Americana que acontece contra o Boca Juniors na Arena Castelão, nesta quinta-feira (25), às 21 horas (horário de Brasília). Além disso, o atleta falou sobre a importância do torcedor no duelo e o que a ausência do atacante Cavani no time argentino muda na partida.

Ao falar sobre o jogo, Pikachu valorizou a tradição da equipe rival, mas exaltou o crescimento do Fortaleza, que nos últimos anos esteve presente nas disputas internacionais, inclusive chegando à final da Sula em 2023, e por isso, o confronto merecia uma atenção especial não só por parte dos atletas.

“A gente sabe da tradição que tem o nosso adversário no continente. É uma das melhores equipes. Por muito tempo conquistou várias Libertadores e assim que saiu o sorteio a gente já imaginava esse jogo. Ansiedade era grande desde o anúncio dos grupos. Requer uma atenção maior, um apelo maior. Não só dos jogadores, mas por parte da própria imprensa e do nosso torcedor. É um jogo que envolve muita coisa em termos de extracampo. A gente tá trazendo um adversário tradicional, conhecido e nós jogadores queremos jogar contra os melhores. Em 2022 jogamos contra o River e esse ano contra o Boca, duas das maiores equipes do continente, fora os clubes brasileiros que a gente enfrenta durante o campeonato brasileiro”. exaltou

O Boca Juniors deve escalar um time alternativo para enfrentar o Fortaleza. Com jogadores sofrendo por conta de desgaste físico e partidas decisivas no futebol argentino se aproximando, a tendência, de acordo com a imprensa argentina, é que o técnico Diego Fernández escale um time misto contra o Fortaleza. Cavani é ausência confirmada e Pikachu falou sobre como isso muda o jogo para o time cearense.

"A gente tem o fator campo, torcida, o gramado que estamos mais acostumados que o nosso adversário, o calor que estamos mais acostumados também, então tem aspectos que podemos tirar vantagem, mas dentro de campo são 11 contra 11. Se o Cavani não jogar não muda muita coisa porque o importante somos nós, que vamos estudar nosso adversário, as características de cada um que pode substituí-lo. Temos que ter cuidado com cada um, independente se eles vem com o time completo, misto ou alternativo. Importante é o que vamos propor" disse

O jogador do Fortaleza ainda aproveitou para falar sobre a importância do torcedor, que para este jogo tem todos os lugares do estádio esgotados. São 55.353 pessoas confirmadas.

Legenda: Torcedor do Fortaleza deve lotar o Castelão nesta quinta-feira (25) Foto: Kid Júnior/SVM

"Nosso torcedor é o nosso 12° jogador, principalmente em competições internacionais. Eles vem fazendo lindas festas na Libertadores e na Sul-Americana e faz muita diferença. Ano passado, na semifinal contra o Corinthians, foi a prova disso. Um jogo da importância que era e o torcedor nos recebeu na entrada com rua de fogos, toda aquela festa e não será diferente no jogo de amanhã, com mais de 52 mil pessoas presentes. Nossa motivação é maior que a atmosfera estará ao nosso favor" disse