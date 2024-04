Jogo entre Fortaleza e Boca Juniors vai passar somente na internet; saiba como assistir

O jogo entre Fortaleza e Boca Juniors será transmitido apenas na internet. A partida, válida pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, acontece nesta quinta-feira (28), às 21h de Brasília, na Arena Castelão.

O Fortaleza ocupa atualmente a primeira colocação do grupo, com seis pontos conquistados em duas rodadas disputadas. Já o Boca Juniors está na segunda posição do grupo, com quatro pontos. O jogo vale a liderança do Grupo D da Sul-Americana.

Legenda: Jogadores do Boca Juniors comemorando Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

ONDE ASSISTIR FORTALEZA X BOCA JUNIORS?

O serviço de streaming por assinatura Star+ será o único a transmitir com imagens a partida desta quinta-feira. O serviço é ofertado pela The Walt Disney Company e pode ser acessado por diversos dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets e computadores.

O Sistema Verdes Mares (SVM) também transmite a partida ao vivo, através do YouTube do Jogada (@jogadasvm) e da rádio Verdinha, na FM 92,5. O Diário do Nordeste faz a cobertura do duelo em tempo real.