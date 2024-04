Boca Juniors vive sua melhor fase no ano e chega sem desfalques para enfrentar o Fortaleza na Sula

O Boca Juniors vive a sua melhor fase na temporada 2024 e chega motivado para enfrentar o Fortaleza nesta quinta-feira (28), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida acontece às 21h, na Arena Castelão.

A equipe acumula apenas uma derrota nas últimas nove partidas disputadas. Neste período, foram sete vitórias, um empate e uma derrota, sofrida para o Estudiantes, por 1 a 0, em confronto pelo Campeonato Argentino.

Além disso, a tradicional equipe argentina vem de uma vitória convincente sobre o maior rival, o River Plate. A partida aconteceu no último domingo (21), com mando de campo do River, mas foi vencida pelo Boca Juniors pelo placar de 3 a 2.

Legenda: Boca Juniors comemora gol contra o River Plate Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

ÚLTIMOS JOGOS DO BOCA JUNIORS

10/03: Boca Juniors 4-2 Racing

23/03: Boca Juniors 3-0 Central Norte

30/03: Boca Juniors 2-1 San Lorenzo

03/04: Nacional Potosí 0-0 Boca Juniors

06/04: Newell’s Old Boys 1-3 Boca Juniors

09/04: Boca Juniors 1-0 Sportivo Trinidense

12/04: Estudiantes 1-0 Boca Juniors

16/04: Boca Juniors 1-0 Godoy Cruz

21/04: River Plate 2-3 Boca Juniors

Nesta sequência de nove partidas, foram 17 gols marcados e sete sofridos, com um saldo de dez gols positivos. Considerando toda a temporada 2024, os números também são positivos, com a equipe acumulando apenas três derrotas até o momento.

NÚMEROS DO BOCA JUNIORS EM 2024

18 jogos

10 vitórias

5 empates

3 derrotas

27 gols marcados

14 gols sofridos

Fez gol em 72% dos jogos

PREPARAÇÃO PARA O JOGO CONTRA O FORTALEZA

Após a importante vitória sobre o River Plate, os jogadores ganharam folga na manhã da última segunda (22), mas iniciaram o cronograma de treinamentos no período da tarde, já mirando o confronto contra o Fortaleza.

Os jogadores que atuaram contra o River Plate realizaram um trabalho regenerativo e os que não atuaram, treinaram normalmente. O técnico do Boca Juniors, Diego Martínez, não tem nenhum desfalque para a partida contra o Fortaleza.

Legenda: Diego Martínez, técnico do Boca Juniors Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

A expectativa é de que o Boca Juniors vá com força máxima para o jogo contra o Fortaleza, apesar de ainda não ter definido o seu time titular e aguardar a recuperação física dos titulares que atuaram na partida contra o River Plate.

Entre as dúvidas por desgaste físico estão Edinson Cavani e Pol Fernández, substituídos ao longo da partida contra o River Plate, mas que não tiveram lesões constatadas. Eles serão reavaliados para atestar condições para o confronto contra o Fortaleza.