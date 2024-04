Jogo entre Fortaleza e Boca Juniors tem todos os lugares esgotados um dia antes da partida

O Fortaleza divulgou através de sua assessoria que os ingressos e check-ins para a partida diante do Boca Juniors estão esgotados. O jogo é válido pela terceira rodada da fase grupos da Sul-Americana e acontece às 21 horas, na Arena Castelão, que contará com 55.353 pessoas. São 23.624 ingressos vendidos e 31.729 check-ins efetuados.

As equipes fazem parte do Grupo D da competição, que conta ainda com Sportivo Trindade e Nacional de Potosí.

O Leão do Pici chega para o confronto como o líder do agrupamento, tendo somado seis pontos em dois jogos. Já a equipe argentina vem logo atrás, com quatro pontos. O confronto pode encaminhar a classificação do time cearense para a próxima fase da competição. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

O Boca Juniors deve escalar um time alternativo para enfrentar o tricolor. Com jogadores sofrendo por conta de desgaste físico e partidas decisivas no futebol argentino se aproximando, a tendência, de acordo com a imprensa argentina, é que o técnico Diego Fernández escale um time misto.