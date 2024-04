Sem Cavani, técnico do Boca Juniors relaciona 23 jogadores para duelo contra o Fortaleza; veja lista

Técnico do Boca Juniors, Diego Martínez relacionou 23 jogadores para o duelo contra o Fortaleza. As equipes se enfrentam em jogo da terceira rodada da Sul-Americana, nesta quinta-feira (25), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão. A principal ausência é de Edinson Cavani.

O atacante uruguaio chegou a realizar algumas atividades após a vitória contra o River Plate, mas não viaja com a equipe Xeneize para o duelo contra o Tricolor do Pici. O jogador apresentou sobrecarga física e segue em recuperação. Benedetto deve assumir a vaga.

No entanto, o time tem o retorno de Frank Fabra (que cumpria suspensão por cartão vermelho). O grupo vem também com duas novidades: Lautaro Di Lollo e Milton Delgado, atletas da base. A equipe desembarca na capital cearense no início da noite desta quarta-feira. As informações são do jornal Olé, da Argentina.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS DO BOCA JUNIORS: