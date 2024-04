5 pontos sobre Fortaleza x Boca Juniors na Copa Sul-Americana

O Fortaleza recebe o Boca Juniors-ARG nesta quinta-feira (25), na Arena Castelão, às 21h, em mais um confronto histórico para o time cearense. Pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana, no Grupo D, o Leão tem pela frente um dos gigantes da América do Sul, multicampeão argentino e mundial. Assim, o Diário do Nordeste lista cinco pontos importantes sobre o confronto.

Liderança da Copa Sul-Americana

Legenda: De 2020 para cá o Fortaleza jogou quatro partidas em casa e quatro fora de casa contra o São Paulo. Foto: Mateus Lotif / FEC

O Fortaleza é o atual líder do Grupo D da Copa Sul-Americana, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O Boca Juniors-ARG é o vice-líder, com quatro, na frente de Nacional de Potosí-BOL (1) e Sportivo Trinidense-PAR (0). Assim, a partida é essencial na briga pela 1ª posição.

Em caso de vitória, amplia a diferença para os argentinos em cinco pontos, ficando tranquilo para a sequência da 1ª fase. O empate ainda mantém a ponta, enquanto a derrota deixa o Boca na frente.

Quais reforços podem jogar?

Legenda: Renato Kayzer retornou em Fortaleza em 2024 e pode atuar pela Copa Sul-Americana Foto: Kid Júnior / SVM

O Fortaleza realizou quatro contratações na janela de transferências: o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, o volante argentino Emmanuel Martínez e os atacantes Renato Kayzer e Breno Lopes. Como a inscrição de atletas para a Sula foi encerrada, nem todos podem atuar pela competição.

Assim, apenas Emmanuel Martinez e Renato Kayzer, inscritos, podem jogar. Do lado do Boca Juniors-ARG, o centroavante uruguaio Cavani se lesionou e será desfalque. A provável escalação é: Romero; Di Lollo, Lema, Figal e Saracchi; Saralegui, Medina, Equi Fernández e Fabra; Langoni e Merentiel.

Maior público de 2024

Legenda: A torcida do Fortaleza deve lotar a Arena Castelão contra o Boca Juniors-ARG Foto: Raisa Martins / SVM

O maior público do futebol cearense em 2024 foi Ceará 1x1 Fortaleza, pela final do Campeonato Cearense, com 57.100 espectadores. Contra o Boca Juniors-ARG, a carga de ingressos disponível foi de 58 mil, entre ingressos e check-in de sócios-torcedores. Assim, caso haja esgotamento total, a partida válida pela Copa Sul-Americana pode se tornar o principal público do Estado até o momento.

Marca contra futebol argentino

Legenda: O Fortaleza fez dois jogos históricos com o River Plate-ARG pela Libertadores de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em confrontos oficiais, será o 9º encontro do Fortaleza contra um time argentino. No retrospecto histórico, o time cearense já enfrentou: River Plate (2x), San Lorenzo (2x), Independiente (2x) e Estudiantes (2x). Os embates servem para crescimento da marca e mais experiência internacional.

No recorte do Nordeste, o time cearense é o que mais vezes enfrentou um rival do país vizinho. Se contar os jogos de ida e volta, no fim da 1ª fase da Sula, serão 10 duelos na história com hermanos.

Reencontro após 2010

Legenda: O Fortaleza enfrentou o Boca Juniors-ARG em um amistoso na temporada de 2010 Foto: Rodrigo Carvalho / Arquivo SVM

É curioso, mas esse não será o primeiro encontro entre Fortaleza x Boca Juniors-ARG. Em 2010, com um contexto totalmente diferente, os times realizaram um amistoso na Arena Castelão, que teve vitória cearense por 3 a 1. O detalhe: os argentinos estavam com time alternativo, sem as estrelas.

No mesmo dia, em 29 de maio, a equipe entrou em campo também nos Estados Unidos, em evento parte de excursão contra uns clubes da Liga Norte-Americana (MLS), com Riquelme e Palermo.