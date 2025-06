Pedro Raul lamenta derrota do Ceará para o Botafogo: 'Trocaria os gols pela vitória'

O Ceará lutou, mas perdeu para o Botafogo por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (4). Com o resultado, o Vovô ocupa a 10ª posição na tabela. Pedro Raul, autor dos dois gois do Vovô na partida, lamentou o resultado e falou sobre a sensação de marcar contra o ex-clube.

Não é terra arrasada, mas temos que melhorar e nos cobrar mais. Temos que ter mais atenção. Foi o segundo jogo aqui que eu faço dois gols. Mas óbvio que trocaria os gols pela vitória. Tenho um carinho enorme pelo Botafogo e essa é a forma de respeitar, não comemorando os gols. Pedro Raul Atacante do Ceará

O jogador chegou ao sexto gol na competição. O artilheiro voltou a marcar após oito jogos de jejum. Pedro Raul passou pelo Botafogo em 2020 e não comemorou diante do ex-clube. Na entrevista pós-jogo, o centroavante falou que trocaria os gols pela vitória e ressaltou a importância do time ter mais atenção nos jogos.

"É uma pena, tínhamos tudo para, pelo menos, pontuar. Acabamos dando mole, e Série A é assim. Já sofremos em outros jogos por causa disso e qualquer deslize que a gente dá, somos punidos. É crescer com nossos erros. Não dá para ficar repetindo erro e vir aqui falar que erramos", avaliou.

O Ceará volta a campo no sábado (7), às 17h30, na Arena Castelão, contra a equipe do Sampaio Corrê, em duelo válido pela oitava rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O duelo será o último jogo do Alvinegro, antes da pausa para o Mundial de Clubes.

* Sob supervisão de Crisneive Silveira