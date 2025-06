Botafogo x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de retomar o caminho das vitórias, o Ceará encara o Botafogo, nesta quarta (4), às 20h, em partida atrasada da 10ª rodada da Série A. Com a mesma pontuação e coladas na tabela, as equipes alvinegras podem dormir até no G-6 da competição em caso de vitória. O confronto, que acontece no Nilton Santos, na capital carioca, marca o último jogo das equipes no Brasileirão antes da parada do Mundial de Clubes.

Pela primeira vez na temporada, o time comandado por Léo Condé engatou duas derrotas seguidas, depois dos resultados negativos para Palmeiras (Copa do Brasil) e Atlético-MG. O último duelo, em casa, fez o Vozão cair quatro posições na tabela de classificação. O time tem apenas dois treinos, um em Porangabuçu e outro no Rio de Janeiro, antes do duelo diante do Alvinegro de General Severiano.

Do outro lado, a história é outra. O Botafogo chega para o duelo depois de desbancar Universidad do Chile (Libertadores) e Santos. A equipe garantiu vaga nas oitavas da Libertadores e, no Brasileirão, está uma posição à frente do Ceará por conta do saldo de gols. O time de Renato Paiva vive expectativa de viagem para o início do Mundial.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Amazon Prime, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VOZÃO?

Para o duelo no Nilton Santos, o Ceará tem a novidade do atacante Fernandinho, que volta a ser relacionado depois de dois meses fora. O último jogo dele foi contra o Grêmio, dia 5 de abril, quando sofreu lesão e passou por cirurgia no ombro. O atleta tem quatro gols marcados e era titular no lado esquerdo até levar a pior na disputa com o atleta Igor Serrote.

Apesar do retorno, Léo Condé tem três baixas: Matheus Bahia, Rômulo e Aylon. O lateral segue tratamento no departamento médico com desconforto na coxa direita e, com isso, Nícolas deve receber nova oportunidade no lado esquerdo. Já os outros dois desfalques, que entraram no segundo tempo do duelo contra o Galo Mineiro, também ficaram na capital cearense.

Ao todo, o comandante alvinegro relacionou 23 jogadores para o duelo do jogo atrasado da 10ª rodada. Depois da derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, ele ressaltou as modificações no time a cada partida, com os adversários estudando o Vozão.

"A gente modificou quase todo o elenco em relação à temporada passada, são cinco meses só. Vai haver alguma oscilação dentro do jogo. Então, quanto mais rodagem a gente conseguisse ofertar a esse time novo que a gente montou, melhor. Já teve jogo que a gente modificou e não funcionou tão bem. É muito de momento", observou Léo Condé.

No Rio de Janeiro, o Ceará tenta a primeira vitória longe de casa neste Campeonato Brasileiro. Até aqui, o time alvinegro somou apenas 2 pontos de 12 pontos disputados como visitante. O Vovô ficou no empate diante de Bragantino (2 a 2) e Santos (0 a 0). Fora isso, a equipe sofreu derrotas para Juventude (2 a 1) e Bahia (1 a 0).

Para o compromisso, o Ceará vai depender da eficiência do setor ofensivo que, de 10 partidas, ficou 3 sem balançar as redes adversárias. A esperança de gols fica à cargo de Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul que, juntos, somam 19 gols de 40 marcados por todo o elenco.

COMO CHEGA A ESTRELA SOLITÁRIA?

Assim como o Ceará, o Botafogo teve apenas duas atividades de preparação para o duelo desta noite. O time do português Renato Paiva divide atenções com a programação do Mundial de Clubes, com estreia marcada para o dia 15 de junho. No grupo, o time botafoguense encara Seattle Sounders, PSG e Atlético de Madrid.

Para hoje à noite, o Botafogo terá, no mínimo, três baixas por lesão. A lista começa com o zagueiro Bastos, que não atua desde fevereiro, e deve ficar de fora. O lateral-esquerdo Cuiabano, devido a dores na coluna, ficou de fora contra o Santos e não participou do treino de reapresentação na segunda-feira. O atacante Jeffinho passou por cirurgia no joelho e será cortado até mesmo do Mundial.

Além dos lesionados, o Glorioso não conta com o meia-atacante Savarino, cedido à seleção venezuelana para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Além da Série A e do Mundial, a Estrela Solitária tem ainda o calendário dividido com Copa do Brasil e Libertadores.

Por outro lado, o centroavante Igor Jesus deve ser opção contra o Ceará. Ele é o artilheiro do time na temporada, com sete gols marcados, seguido por Patrick de Paula e Artur Victor com quatro tentos assinalados cada. Na cola vem Kayke e Savarino, que balançaram as redes em três oportunidades cada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan e Santi Rodríguez; Artur, e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | BOTAFOGO X CEARÁ

Local: Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro-RJ

Data: 03/06/25 (quarta-feira)

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Árbitro Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)

Árbitro Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Quarto Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

Árbitro de vídeo (VAR): Charly Wendy Straub Deretti (SC)