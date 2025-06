Artilheiro, Pedro Raul encerra jejum e volta a marcar pelo Ceará em duelo contra o Botafogo

Pedro Raul volta a marcar e após mais de um mês. O camisa 9 e artilheiro do Ceará balançou as redes duas vezes na derrota para o Botafogo, pela 11ª rodada Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O duelo ocorreu nesta quarta-feira (4).

No duelo desta quarta, fora de casa, o atleta marcou dois gols, um aos 11 e outro aos 41 minutos do segundo tempo. Com isso, o jogador chega a 11 tentos marcados pelo Alvinegro em 19 partidas disputadas na temporada.

Antes, o jogador havia marcado pela última vez no dia 15 de abril, no duelo contra o Vasco, também pela Série A. Diante da torcida, na Arena Castelão, o centroavante também balançou as redes duas vezes. Desde então, foram oito partidas sem ultrapassar as defesas adversárias.

Com o resultado, o Ceará foi para a décima posição na tabela. A equipe comandada por Léo Condé tem 15 pontos somados. A equipe só volta a jogar no dia 7 de junho (sábado), pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O confronto será contra o Sampaio Corrêa, a partir das 17h30 (de Brasília).