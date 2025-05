Contratações do Ceará: dirigente detalha alvos no mercado | Exclusiva com João Paulo Sanches | #18

Próximo da abertura da janela de transferências, o Ceará já tem alvos marcados para reforçar o elenco. Em meio a este debate, o Jogada do Vozão bateu papo exclusivo com o coordenador de futebol do Ceará, João Paulo Sanches. O dirigente, que participa diretamente na busca por atletas no mercado da bola junto ao departamento de futebol do time alvinegro, avaliou nomes e revelou bastidores da equipe.

O episódio teve apresentação de Samuel Conrado e participação do supervisor de esportes do Sistema Verdes Mares, João Bandeira Neto.

Bastidores da chegada de Pedro Raul e a saída de Erick Pulga foram pontos conversados com Sanches. O dirigente ressaltou ainda as possíveis perdas do elenco e as especulações sobre nomes que podem chegar ao time de Léo Condé.

ASSISTA O EPISÓDIO

