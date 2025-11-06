Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Pedro Raul celebra gol em Clássico-Rei e valoriza empate do Ceará: 'Resultado foi justo'

Artilheiro do Vovô marcou na reta final da partida

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 22:59)
Jogada
Legenda: Pedro Raul, atacante do Ceará.
Foto: Ismael Soares/SVM

Pedro Raul garantiu o empate para o Ceará ao balançar as redes na reta final do Clássico-Rei. O Fortaleza vencia a partida até os 44 minutos do segundo tempo quando o camisa 9 deixou tudo igual na Arena Castelão. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (6), em jogo da 32ª rodada do Brasileiro. O atleta valorizou o resultado.

"A gente veio para ganhar o jogo. Enfrentamos uma equipe que tem reagido. É nosso rival. Não perder é muito importante também. O resultado foi justo, para ser bem sincero. Feliz pelo gol, termino o ano invicto em clássico. Muito feliz", afirmou o atleta em entrevista ao Premiere.

"Fim de semana infelizmente não jogo, agora é torcer pelos meus companheiros e recuperar. Temos 39 pontos, vamos em busca dos 42. 43 que têm que fazer. Vamos em busca. Depois vamos alçar voos maiores", completou.

Pedro Raul pertence ao Corinthians e, por cláusula contratual, não poderá defender o Vovô na próxima rodada. Diante do Fortaleza, ele marcou o décimo gol com a camisa do Ceará no Brasileirão e deseja ampliar a marca.

"Quero mais. Não estou satisfeito com dez. Quero marcar quantos gols puder fazer. E terminar o ano da melhor maneira, com os melhores números possíveis", finalizou. 

Com o empate, o Ceará está em 13º na tabela, com 39 pontos somados. A equipe volta a campo no domingo (9), quando enfrenta o Coritnhians a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 33ª rodada do Brasileiro.

jogador
Legenda: Pedro Raul, atacante do Ceará.
Foto: Ismael Soares/SVM

