Torcida do Ceará faz mosaico com provocação ao Fortaleza em Clássico-Rei; veja imagens
Equipes se enfrentam em mais uma rodada do Brasileirão
A torcida do Ceará fez uma grande festa nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão, antes do último Clássico-Rei do ano. Os alvinegros trouxeram uma mensagem de provocação ao adversário, além de um bandeirão. Os alvinegros esgotaram todos os ingressos para o duelo.
Na primeira parte, um efeito com as cores preto, branco e amarelo, com a seguinte frase: "Eu sei que vocês tremem" . Esta foi a primeira mensagem a aparecer no início da apresentação.
Depois, os torcedores ergueram uma imagem de Bart Simpson, personagem bastante utilizado pela torcida. Em seguida, o bandeirão foi erguido e formou um mosaico permanente.
O Alvinegro venceu sete das nove partidas disputadas contra o Fortaleza na Série A de pontos corridos. As equipes se enfrentam em rodada decisiva da Série A do Brasileiro, em duelo da 32ª rodada da competição. Acompanhe aqui os detalhes da partida.