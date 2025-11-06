Torcida do Ceará faz mosaico com provocação ao Fortaleza em Clássico-Rei; veja imagens

A torcida do Ceará fez uma grande festa nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão, antes do último Clássico-Rei do ano. Os alvinegros trouxeram uma mensagem de provocação ao adversário, além de um bandeirão. Os alvinegros esgotaram todos os ingressos para o duelo.

Na primeira parte, um efeito com as cores preto, branco e amarelo, com a seguinte frase: "Eu sei que vocês tremem" . Esta foi a primeira mensagem a aparecer no início da apresentação.

Depois, os torcedores ergueram uma imagem de Bart Simpson, personagem bastante utilizado pela torcida. Em seguida, o bandeirão foi erguido e formou um mosaico permanente.

O Alvinegro venceu sete das nove partidas disputadas contra o Fortaleza na Série A de pontos corridos. As equipes se enfrentam em rodada decisiva da Série A do Brasileiro, em duelo da 32ª rodada da competição. Acompanhe aqui os detalhes da partida.

Legenda: Torcedores do Ceará fazem mosaico antes de Clássico-Rei. Foto: Daniel Farias/SVM