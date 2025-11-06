Fim da 32ª rodada da Série A deixa Ceará com seis de vantagem para o Z4 e Fortaleza cinco de sair

A 32ª rodada da Série A foi encerrada nesta quinta-feira (6), com destaque para o empate em 1x1 de Ceará e Fortaleza no Castelão.

E após Vovô e Leão somarem um ponto, como ficou a situação dos dois na tabela?

Legenda: Posições de Ceará e Fortaleza após a 32ª rodada da Série A Foto: Reprodução / srgoool

O Alvinegro encerrou a rodada em 13º com 39 pontos, enquando o Leão em 19º com 29.

E com a derrota do Santos para o Palmeiras por 2x0 no Allianz Parque, o time agora é o time que abre o Z4, em 17º com 33.

Assim, o Vovô abriu 6 pontos de vantagem para o Z4 restando 6 rodadas.

E o Leão está 5 pontos de sair do Z4, já que o Vitória, agora o 16º, tem 34.

Próxima rodada

Na próxima rodada, a 33ª, o Vozão entra em campo primeiro, contra o Corithians, na Neo Química Arena, no dia 09, às 16h.

O Leão entra em campo, às 20h30, também no domingo (9), contra o Grêmio, no Castelão.