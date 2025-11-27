Pedro Henrique faz tratamento no Ceará após desconforto na coxa

Atacante do Ceará, Pedro Henrique publicou foto em que aparece na sala de fisioterapia do Centro de Saúde e Performance (CESP) do clube nesta quinta-feira (27). O jogador sentiu a coxa esquerda no duelo contra o Mirassol, na rodada passada do Brasileirão, fora de casa.

O atacante, que foi titular na partida, sentiu dores na coxa aos 14 minutos do primeiro tempo e pediu para sair. O atleta acabou substituído por Fernandinho. Já no clube, o camisa 7 do Alvinegro realizou apenas trabalho de manutenção no local, procedimento padrão, após sentir o desconforto. Na perna, sensores trabalham com intensidade que é controlada por ondas de choque para ajudar na recuperação.

Em 2024, quando ainda atuava pelo Corinthians, o atleta sofreu uma lesão de grau 2 na posterior da coxa esquerda. Pedro Henrique tem 42 partidas pelo Ceará este ano, sendo 27 delas na Série A. O atacante soma oito gols na temporada, metade na competição nacional, além de três assistências.

O Ceará está em 14º na tabela, com 42 pontos somados. A equipe comandada por Léo Condé volta a campo no sábado (29), quando enfrenta o Cruzeiro a partir das 21h (de Brasília). O duelo, válido pela 36ª rodada, será na Arena Castelão.