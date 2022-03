Paulinho Kobayashi elogia Ferroviário no Clássico das Cores: “nossa equipe não merecia perder”

O Ferroviário foi superado pelo Fortaleza e perdeu por 1 a 0, nesta terça-feira (8), no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense de 2022. Na avaliação do técnico coral Paulinho Kobayashi, o Tubarão teve uma atuação positiva e não merecia o resultado negativo.

"No 1º tempo, nós conseguimos encaixar bem, lógico que depois o desgaste da equipe começa, mas os atletas cumpriram com o que pedimos. Espero que no próximo jogo, a gente consiga fazer o gol, tivemos oportunidade e chance. Acredito que nossa equipe não merecia perder o jogo, mas está tudo em aberto. Precisamos buscar equilibrar (a partida)”, declarou o comandante.

Em campo, o Ferrão foi competitivo e acumulou momentos de superioridade, principalmente no 1º tempo. Kobayashi ressaltou que os jogadores devem acreditar mais na classificação.

"Acho que nós precisamos acreditar mais, ser mais ousados, buscar mais o gol adversário, tentar arriscar mais; Assim, o resultado pode vir (no jogo de volta)", completou o treinador.

Com a vitória na ida, o Fortaleza avança à decisão até com um empate. O próximo duelo será no sábado (12), às 17h45, na Arena Castelão. A outra semifinal tem Caucaia x Iguatu.