Vojvoda reconhece atuação abaixo do Fortaleza contra Ferroviário: “não foi uma boa partida”

O Fortaleza largou na frente em busca de uma vaga na final do Campeonato Cearense de 2022. O time venceu o Ferroviário por 1 a 0, nesta terça (8), na Arena Castelão, na ida da semifinal. Apesar do resultado, o técnico argentino Vojvoda reconheceu uma atuação abaixo da equipe tricolor.

"O time não encontrou o funcionamento que estamos acostumados a olhar. Há partidas que os jogadores muitas vezes não podem manter o nível. São pessoas, e nem sempre as pessoas estão no melhor nível, e quando isso ocorre com individualidades, o elenco sofre. Trabalhamos para levantar o nível individual e, com segurança, subiremos o nível do time. Não foi uma boa partida, a circulação de bola não foi o que estamos acostumados, não tivemos precisão, erramos passes, e uma coisa se liga na outra. Em conjunto, não fizemos uma partida como nós queremos", afirmou o comandante.

Pelo regulamento, o Fortaleza avança até com um empate no duelo de volta, próximo sábado (12), às 17h45, na Arena Castelão. Vojvoda comentou sobre as variações na equipe com o rodízio.

"Estamos procurando mudar o meio-campo, hoje entrou o Romarinho, que nos dá mais 1x1, jogo curto no espaço reduzido, então mudamos por Lucas Lima, de diferente característica. Trocamos também o atacante, mudamos a característica. O Moisés é 1x1, de velocidade, e Kayzer pode jogar em toda a frente de ataque. Depois entrou Romero, que tem outra característica. Temos que procurar o nosso melhor funcionamento, há partidas que temos de fazer um outro tipo de jogo", explicou.

